WADA проверит персонал попавшейся на допинге российской фигуристки Валиевой
Валиева продолжит выступления на Олимпийских играх-2022. CAS отклонил апелляции МОК, ISU и WADA
Решение спортивного арбитражного суда было принято с учетом статуса «защищенной персоны»
14 февраля 08:14
Камила Валиева / Фото - Getty Images15-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву допустили к личному турниру на Олимпийских играх-2022.
Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции МОК, ISU и WADA. Ранее организации обратились в CAS с целью опротестовать решение РУСАДА о снятии отстранения.
В пресс-релизе CAS отмечается, что решение допустить Валиеву до личного турнира Пекина-2022 принято с учетом ее статуса «защищенной персоны» (спортсменке не исполнилось 16 лет) и особого подхода к ним.
Еще 25 декабря минувшего года Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин. Результаты анализов стали известны лишь 7 февраля во время Олимпийских игр в Пекине. РУСАДА отстранило фигуристку, однако 9 февраля сняло временное отстранение.
Отметим, что личный турнир фигуристок стартует 15 февраля.
Напомним, Валиева отказалась комментировать ситуацию с допингом.