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«Черноморец» попросил перенести первый домашний матч сезона из-за ужасного состояния газона
Плохое поле в разгар лета – такое может быть только в УПЛ
22 июля 14:59
Фото: УПЛ
Матч 2-го тура УПЛ между «Черноморцем» и «Днепром-1» перенесен в Днепр по просьбе принимающей стороны.
Сообщается, что «Черноморец» попросил принять такое решение из-за ужасного стояния газона на стадионе в Одессе, где недавно проводился концерт певца Монатика.
Матч будет сыгран на «Днепр-арене» 31 июля.
Напомним, новый сезон УПЛ начнется уже завтра.
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