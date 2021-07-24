«Шахтер» выиграл в первом официальном матче при Де Дзерби

Траоре отметился в дебютной игре

фото - ФК Шахтер

В матче первого тура УПЛ «Шахтер» одержал победу над «Ингульцом».

Уже на 12-й минуте матча отличился новичок «Шахтера» Лассина Траоре после удачного прохода Соломона.

Вскоре Алан Патрик в одно касание с удачного заброса от Тараса Степаненко удвоил преимущество своей команды.

Во втором тайме игра шла спокойным темпом. «Шахтер» пытался создать моменты через позиционные атаки и 65-й минуте Соломон мог доводить счет до разгромного, но попал в штангу.

На 81-й минуте «Ингулец» сократил преимущество. После прострела Михаила Шишки Гопей переправил мяч в ворота.

УПЛ, 1 тур

«Шахтер» – «Ингулец» 2:1

Голы: Траоре, 12, Алан Патрик, 34

«Шахтер»: Трубин, Корниенко (Витао, 83), Додо, Марлон, Матвиенко, Степаненко, Майкон, Алан Патрик (Судаков, 70), Соломон (Маркос Антонио, 89), Педриньо (Тете, 70), Траоре.

«Ингулец»: Гальчук, Опанасенко, Ковалев, Полегенько, Павлов (Козак, 73), Запорожец, Шарай (Головкин, 72), Шишка, Коробенко, Поспелов, Ситало (Стефен, 46).

Предупреждения: Запорожец (39), Павлов (66).