11 главных событий в украинском футболе в 2021 году

Больше всех порадовала сборная Украины

Фото: УАФ

Подходит к концу 2021-й год, а вместе с этим определяем его главные события для украинского футбола, ведь их за весь год собралось не мало.

Скандал и техническое поражение Украины от Швейцарии.

Фото: dw.com

Начался год с неприятной новости. УАФ проиграла суд в CAS по делу матча против сборной Швейцарии в Лиге наций, где Украине присудили техническое поражение.

Встреча должна была состояться 17 ноября 2020-го года, но из-за коронавируса в составе украинской сборной «сине-желтых» на игру не допустили. Украина была готова провести поединок 18 ноября с имеющимися неинфицированными игроками. Но UEFA предложил собрать на следующий день новую команду из футболистов, которые не контактировали с инфицированными – УАФ заявила, что это невозможно.

В итоге, UEFA присудила тех. поражение Украине, а УАФ передало дело в CAS, где уже в начале 2021-го года там оставили в силе вердикт UEFA. Это был просчет УАФ и Андрея Павелко, который в своих разговорах заявлял, что собирается до конца бороться за справедливое решение. В итоге дело было проиграно, а Украина из дивизиона А вылетела в дивизион Б, где начнет сражения уже весной 2022-го года и будут вновь бороться за повышение.

«Заря» – от претендента на ЛЧ до команды свободных агентов.

Фото: ФК Заря

«Заря» образца конца прошлого сезона – образец для каждой команды в УПЛ. Грамотный тренерпри достойных футболистах показал, что способен бороться за результат. Это было видно еще в прошлом году, когда луганчане до последнего тура боролись за серебро с «Динамо».

Ну а в 2021-м году «Заря» уже боролась с «Шахтером», который во второй год при Луише Каштру и отсутствии усиления переживал застой. Впрочем, ту борьбу «Заря» также проиграла за несколько туров до конца чемпионата, но вновь показала себя третьей силой в Украине, да еще и едва не выиграла Кубок Украины, дав достойный бой «Динамо в финале.

То, что случилось с командой летом вероятно становится уже визитной карточкой всех команд УПЛ, владельцам которых почти все равно на клуб. Уход практически всех лидеров бесплатно повлек за собой ожидаемый спад. Команду пришлось буквально собирать заново и что самое обидное для третьей силы Украины – из свободных агентов. Трансферы в УПЛ – это отдельная тема для статьи, где лишь 1% игроков меняют клуб за хоть какую-то копейку.

На плаву «Зарю» держали три человека – Скрипник, Кочергин и Аллахьяр. Первый уже на чемоданах и мечтает об уходе, второй хочет уйти и не желает продлить контракт, из-за чего клуб отправил его в дубль, а третий и во все уже покинул команду и клуб не смог найти сумму, чтобы выкупить своего лучшего игрока по низкой цене.

Перспективы у «Зари» туманные, а появление «Днепра-1» и возрождение «Ворсклы» в этом сезоне ставит под сомнение место «Зари» даже в топ-4.

Победа «Динамо» Луческу над «Шахтером».

Фото: ФК Динамо

Хитрый румынский лисвновь показал свой класс в УПЛ . Конечно, будут разговоры из-за уже упомянутого ранее застоя в «Шахтере», однако многие, если не все, скажут, что «Динамо» при Луческу изменилось в лучшую сторону.

Команда обрела какой-то стиль, игру и уверенность, а главное – класс. Больше мы не видели мучения киевлян с «Колосом» или другими крепкими, или не очень, командами, как это было при «динамовских сердцах». Также Луческу доказал, что все еще хорош, несмотря на возраст и неудачные вояжи в Россию и Турцию. Он еще многое способен дать футбол, ну а за его комментариями после матчей соскучились наверное все в Украине.

Более того, все это подогревало и противостояние с «Шахтером» и его бывшими работодателями, которые утверждали, что в последнем сезоне «Шахтер» при Луческу не развивался. В итоге, Мирча вышел победителем, а вместе с тем, вернул «Динамо» золотые медали УПЛ, а вместе с тем еще и Кубок Украины, оформив золотой дубль.

Правда, осенняя часть нового сезона у «Динамо» не выходит. Без серьезных усилений команда играет уже не так ярко, а многие игроки просто не могут расти дальше из-за нежелания. Впрочем, есть и плюс – трансфер Миколенко в АПЛ, который, впрочем, также играл не идеально в 2021-м году.

Успех сборной Украины на Евро.

Фото: УАФ

Да, именно успех. Ведь то, как складывался турнир для «сине-желтых» – мало кто верил вообще даже на выход из группы.

Хотя ожиданиями перед турниром были высокими. Украина выиграла группу Лиги наций, победила даже Испанию, сыграла на равных с Германией и, казалось, сборная созрела для хороших результатов, к которым все привыкли за последние годы. Действительно, Шевченко и его команда хорошо справлялись с работой.

Однако, перед Евро что-то пошло не так. После ничьей с Францией в отборе на ЧМ-2022 Украине приписывали борьбу с «трехцветными» за победу в группе, но неожиданные ничьи с Финляндией и еще более неожиданной с Казахстаном, а позже в контрольном матче Бахрейном насторожили всех.

Казалось, на Евро все игроки должны выложиться на полную, но в итоге отметили лишь достойное поражение с Нидерландами. Мрак второго тайма с Северной Македонией и поражение от Австрии поставили команду на грани отправки домой уже после группового этапа.

Тут невероятно помогли шведы в своей группе, ну а дальше всех нас переполняла радость из-за победы над ними же в 1/8 финала благодаря голу Артема Довбика. Поражение от Англии в четвертьфинале сейчас почти даже никто не вспоминает, однако выход в 1/4 финала безусловно можно назвать достижением. Тем более, если сравнивать с первым Евро Украины в 2012-м году.

Приход Де Дзерби в «Шахтер».

Фото: ФК Шахтер

В Италииназывали если не самым перспективным, то одним из самых перспективных тренеров Италии. Слухи доходили до того, что итальянцем даже интересовалась «Барселона» для замены

В итоге, связи Дарио Срны в Италии позволили переманить Роберто в Украину. Появление итальянца в «Шахтере» многие восприняли как успех, ведь в нем также были заинтересованы команды Серии А из верхней части таблицы. Впрочем, были и такие, которые говорили, что в Италии Роберто ничего не добился со скромным «Сассуоло». Сам же Де Дзерби говорил, что «Шахтер» – это возможность построить свою команду и играть в Лиге чемпионов.

Веру «Шахтера» в итальянца подкрепила серьезные финансовые вливаниями в новых игроков. «Горняки» потратили около 50 миллионов евро за прошлое лето. Правда, начал итальянец не очень уверенно. Поражение от «Александрии» и с треском проход в группу ЛЧ дали повод для критики.

В УПЛ «Шахтер» засверкал лишь к концу осени, ну а в Лиге чемпионов игру команды мы так и не увидели. Более того, поражение и ничью с «Шерифом» еще долго будут вспомнить. Однако то, что «Шахтеру» удалось пригласить Де Дзерби в Украину безусловно должно добавить имиджа нашему футболу.

Сохранение «Миная» в УПЛ. Упадок «Олимпика».

Фото: ФК Олимпик

Пожалуй, главная новость прошедшего лета. Из-за нецензурных высказываний президента «Олимпика»в адрес руководства УАФ он был дисквалифицирован от футбольной деятельности на несколько лет. В итоге, будущее «Олимпика» оказалось под вопросом.

Были разные слухи – то клуб останется и Гельзин продаст его новому владельцу, то команду переименуют и она переедет в Киев и так далее. Фактически, кроме Гельзина заниматься «Олимпиком» никто не хотел, а продавать клуб сам владелец также не горел желанием.

После долгих разговоров и длительных обдумываний, было решено, что «Олимпик» снимется с розыгрыша УПЛ, хотя получил аттестат на следующий сезон. Более того, команда по итогам сезона 2020/21 заняла спасительное 13 место, а в Первую лигу должен был отправиться «Минай».

Но не тут-то было, сказали в УПЛ и УАФ! Вот каждое лето что-то за кулисами стадионов происходит в нашем футболе и так случилось на этот раз. Неожиданно, но почему-то «Минай», а не четвертая команда Первой лиги (хотя там своих историй хватало) будет играть в УПЛ. Классика в исполнении УПЛ – просто поменять команды местами по итогам сезона.

«Олимпик» жить продолжает по сей день в Первой лиге. Вернее, бренд команды. Весь состав и тренерский штаб был набран вчистую из клуба Второй лиги «Рубикона» из Вишневого (еще одна как оказалось лазейка в регламенте УПЛ), а все молодежные команды того «Олимпика» пошли во Вторую лигу под бренд «Рубикона».

Ну а сам Гельзин вроде бы собирался возвращаться в футбол. Кто знает, возможно в будущем нас ждет еще одно возрождение.

Сага с назначением Реброва – Петракова.

Фото: УАФ

Вновь возвращаемся к сборной Украины. Уходпосле Евро-2020 не был неожиданным. Все понимали, что к этому все идет, и сам наставник намекал, что хотел был поработать в клубе. Однако почти все ожидали, что он доработает до ЧМ-2022, а затем видно будет.

Оказалось, Шевченко и Павелко поругались. Как так вышло? Вероятно всего из-за непонимания. Оказалось, что Шевченко был готов работать дальше, а вот Павелко после комментариев тренера после завершения Евро-2020 подумал, что время сменить тренера и быстро нашел подходящую фигуру – Сергея Реброва. Кандидатуру тогда уже экс-наставника «Ференцвароша» устраивала всех – болельщиков, функционеров, руководителей, но было одно но – он уже был занят.

Ребров подписал контракт с клубом ОАЭ, о чем возможно потом жалел. Спустя несколько недель Шевченко уходит из сборной и УАФ захотело переманить Реброва. Только вот платить компенсацию на тренера так и не захотели, а сам наставник на конфликт с новыми работодателями идти не стал – и правильно сделал.

УАФ придумали альтернативу – победителя молодежного ЧМ-2020 Александра Петракова, который тогда уже тренировал команду U-18. Примечательно, но Реброва в УАФ ждали до последнего момента, но тот разрывать контракт с «Аль-Айном» не стал и в итоге Петракова назначили, правда с приставкой исполняющий обязанности.

И вновь обидно. Петракова можно понять. Он и сам говорил, что был готов к такой приставке, ведь шанса возглавить главную команду страны может больше и не быть и за него надо хвататься. А вот УАФ дважды неуважительно отнеслись к тренеру, который привез медали для страны, да еще и золотые.

Казалось, что отбор на ЧМ уже был проигран и шансов у нас было мало. Более того, Петраков еще и начал с ничьей с Казахстаном и после матча многие уже поставили на шансах крест. Но в волевом стиле и во многом благодаря соперникам-конкурентам Украине все же удалось отобраться в стыковые матчи, которые пройдут уже в 2022-м году.

Монзуль – вторая женщина-арбитр на международных матчах в Европе.

Фото: УПЛ

– одна из немногих украинских арбитров, кому удалось судить матчи самого высокого уровня. В конце прошлого сезона ее признали лучшим арбитром УПЛ, а назначение на международные матчи для нее не стало новшеством.

С 2010-го года она обслуживала матчи женских молодежных сборных на крупных турнирах, а с 2020-го года она уже дебютирует на международных и европейских турнирах в качестве ассистента, а спустя год – главного арбитра матчей мужских команд.

Дебютировала она 28 марта и обслужила матч отбора на ЧМ-2022 Австрия – Фарерские острова, став второй после француженки Стефани Фрапар женщиной арбитром, которая обслужила матч мужских команд в Европе.

Спустя полгода ее назначили обслужить также матч отбора на ЧМ-2022 Англия – Андорра. Это событие еще больше подняло статус украинки, так как Англия весьма позитивно оценила это назначение, а после игры тренер «трех львов» Гарет Саутгейт и капитан Харри Кейн высоко оценили судейство Монзуль.

В Украине также продолжают высоко ценить уровень судейства Монзуль, назначая ее на самые важные матчи туров.

Провал украинских клубов в еврокубках.

Фото: ФК Шахтер

Сезон 2021/22 для украинских клубов в еврокубках запомнится надолго болельщиками. Впервые за долгое время ни одна украинская команда не пробилась в плей-офф еврокубков. Худший набранный коэффициент в рейтинге ассоциаций за 15 лет.

Мало кто думал перед стартом сезона, что такое вообще возможно. Даже после жеребьевки группового этапа ЛЧ многие были уверены, что-либо «Динамо», либо «Шахтер», либо обе команды пройдут, как минимум, в плей-офф Лигу Европы.

О проблемах «Зари» в начале сезона мы уже говорили выше, поэтому смысла и надежд на них мало кто возлагал, но, как оказалось, именно луганчане принесли Украине больше всех очков в таблицу коэффициентов по итогам осени.

Были еще попытки «Ворсклы» и «Колоса» пробиться в новосозданную Лигу конференций, но не тут то было. Наши клубы удивили и в третьем по важности клубному турниру Европы и не смогли преодолеть даже первый раунд квалификации.

Со следующего сезона чемпион Украины потеряет прямую путевку в ЛЧ и будет пробиваться в групповой этап через квалификацию. Благо, количество клубов представляющие страну в еврокубках сохранится. Однако, предстоящей весной к сожалению мы будем обходится просмотром матчей не наших команд.

Назначение в сборную Украины тренера «Барселоны».

Фото: УАФ

Не могли обойти стороной и женскую сборную Украины, в которую пришел самый успешный тренер женских команд в Европе минувшего сезона. Действительно,возглавил «сине-желтых».

Испанец выиграл с «Барселоной» последнюю женскую Лигу чемпионов и был приглашен не только достигнуть успеха со сборной, но и популяризировать женский футбол в Украине.

Всего за два года тренерства в «Барсе» (до этого он был аналитиком в клубе) он сделал из команды чемпиона Испании и Европы. В 103 матчах при нем «Барселона» проиграла лишь семь.

В сборной Украины он уже начал с ничьей с Шотландией и поражения от Венгрии, но украинкам почти удалось отыграться в последней игре, проигрывая 0:3. Планы у испанца на Украину очень большие, о чем он заявлял в своем интервью после назначения.

Пока что его главная задача – отбор на ЧМ-2023. В группе кроме Шотландии и Венгрии также Испания и Фарерские острова. Пока Украина занимает 4 место с 4 очками, но в отличии от всех имеет игру в запасе. До лидера Испании – 11 очков, но вот до Шотландии всего 6. Шансы безусловно есть.

«Металлист» и «Кривбасс». Из Второй лиги в лидеры Первой.

Фото: ФК Металлист

В ноябре завершился первый круг в Первой лиге , где лидерами идут «Металлист» и «Кривбасс» – команды, которые лишь летом поднялись в классе из Второй лиги.

Собственно, Вторую лигу обе прошли без проблем, хотя и были в одной группе, однако «Металлист», который тогда еще носил название «Металл» финишировал первым, выиграл позже финал у «Подолья», став чемпионом Второй лиги.

На Первую лигу «Металл» уже заявился «Металлистом», а президентом клуба официально стал Александр Ярославский, решивший вернуться в большой футбол.

С чуть меньшим размахом возродился и «Кривбасс», который также без проблем вышел в Первую лигу и сразу же вместе с харьковчанами начал считаться фаворитом турнира.

Обе команды оказались настолько сильны по меркам Первой лиги, что болельщики и эксперты уже оценивают их шансы в борьбе за зону еврокубков в следующем сезоне УПЛ. И действительно, у «Металлиста» лишь одно поражение в чемпионате, а у «Кривбасса» лишь два. Для примера – у 3-й и 4-й команд чемпионата «Альянса» и «Оболони» аж 6 поражений.

Правда, не всем в чемпионате это понравилось. «Металлист» не раз обвиняли к лояльному к команде судейству, а некоторые владельцы клубов даже собирались завязать с футболом. Впрочем, к поздней осени эти разговоры, как и скандалы, утихли.

А вот «Кривбасс» уже успел сменить тренера. Видимо под УПЛ клуб назначил более статусного тренера, чем Геннадий Приходько – Александра Бабича. Изменений почти не произошло и «Кривбасс», как побеждал почти всех соперников, так и продолжает побеждать. Конкурентов видимо у обеих команд не будет даже после зимы и вероятно они пройдут в УПЛ, а кто будет третьим - вопрос пока открытый.