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16-летний вундеркинд «Аякса» погиб в автокатастрофе

Игрока постепенно подводили к взрослой команде
Футбол В Европе
12:00
16-летний вундеркинд «Аякса» погиб в автокатастрофе
Ноа Гессер / фото - Twitter

Вчера вечером возле нидерландского города Утрехт в автокатастрофе трагически скончался 16-летний футболист «Аякса» Ноа Гессер, сообщает Telegraaf.

Машина, в которой ехал юный игрок выехала на встречную полосу и столкнулась с такси. Брат футболиста, который также находился в машине, скончался, а водитель такси смог выжить и не получить серьезных травм.

Гессер попал в систему «Аякса» в 2018-м году. В клубе его описывали как быстрого и забивного форварда. 

Со следующего сезона его собирались заиграть в команде «Аякса» до 17 лет. А на фоне ухода Лассина Траоре в «Шахтер», скорее всего игрока бы постепенно заигрывали и в основной команде.

Павел Харченко
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Аякс

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