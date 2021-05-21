Авторитетный итальянский источник подтвердил, что «Шахтер» намерен заплатить за Локателли 35 миллионов евро
19-летний воспитанник «Шахтера» перешел в турецкий клуб
Кобылянский подписал контракт на 5 лет
15:19
Фото: gaziantepfk.org
Полузащитник Владислав Кобылянский нашел себе новый клуб.
Он подписал контракт с клубом «Гизиантеп». Договор рассчитан на 5 лет, сообщает пресс-служба клуба.
Владислав является воспитанником «Шахтера». Около полугода он играл и тренировался в системе «горняков».
Также «Газиантеп» сообщил, что выиграл конкуренцию за украинца у многих европейских клубов.
Еще один экс-игрок «Шахтера» продлил контракт с «Манчестер Сити».
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