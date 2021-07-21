2-й раунд квалификации ЛЧ: «Кайрат» и «Мальме» добыли победы, «Лудогорец» Пластуна – сыграл вничью

Было сыграно три поединка данной стадии отбора

Фото - ФК Кайрат

Сыграны три матча игрового дня во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. «Кайрат» и «Мальме» дожали «Црвену Звезду» и ХИК соответственно. «Лудогорец» сыграл вничью с «Мурой».

Казахстанский и шведский коллективы провели похожие по сценарию матчи. Обе команды открыли счет до перерыва, но соперник сумел отыграться во втором тайме. Тем не менее, ближе к концовкам двух игр Баньяк и Кристиансен принесли минимальные победы своим клубам.

«Лудогорец» же не сумел забить в первой половине встречи. Представитель болгарской лиги имел ощутимое преимущество во владении и небольшой перевес по общему количеству ударов. Однако попасть в створ не удавалось. Тенденция продолжилась и после перерыва, что привело к закономерной ничьей.

Отметим, что защитник Игорь Пластун вышел на поле с первых минут. Украинец отыграл весь матч и заработал предупреждение.

Лига чемпионов. Второй раунд квалификации, первые матчи

«Кайрат» – «Црвена Звезда» 2:1

Голы: Канте, 24, Баньяк, 79 – Миканович, 56 (автогол)

«Кайрат»: Покатилов, Поляков, Миканович, Дугалич, Оганесян, Алип, Косович (Вороговский, 12), Суюмбаев (Буранчиев, 46; Алыкулов, 75), Вагнер Лав, Канте, Шушеначев (Баньяк, 68).

«Црвена Звезда»: Борян, Драгович, Гайич, Родич, Панков, Катаи (Бакайоко, 83), Саного, Крстичич, Иванич (Канга, 68), Бен-Набуан (Фалько, 90), Павков (Дьони, 46).

Предупреждения: Шушеначев, Буранчиев, Баньяк – Катаи, Борян

«Мальме» – ХИК 2:1

Голы: Чолак, 45, Кристиансен, 75 – Риски, 68

«Мальме»: Далин, Ларссон (Мойсандер, 77), Нильсен, Ахмедходжич, Беймо (Брурссон, 90), Кристиансен, Инносент, Рикс (Налич, 1), Левицки (Ракип, 77), Чолак.

ХИК: Тоннандер, Мурильо, Морен, О`Шонесси, Саксела, Танака, Жаир (Браун, 59), Тенхо, Риски (Риски, 79), Лингман, Валенчич (Луис Энрике, 90).

Предупреждения: Ларссон, Ахмедходжич – Риски

«Мура» – «Лудогорец» 0:0

«Мура»: Обрадович, Штурм, Горенц, Карничник, Коутер, Коус, Хорват, Марушко, Клепач (Мароша, 90), Ципот (Пучко, 81), Бобичанец (Мандич, 90).

«Лудогорец»: Кахлина, Пластун, Икоко, Недялков, Вердон, Гонсалвес, Алекс Сантана (Тшибота, 81), Янков (Вандерсон, 63), Каули, Десподов, Сотириу (Ману, 70).

Предупреждения: Карничник – Пластун