«Наши спасатели разбирают завалы Драматического театра в Мариуполе!» Терлюга отреагировала на московский концерт-митинг в поддержку войны в Украине
20-летний полузащитник «Мариуполя» не выходит на связь уже две недели
В последний раз с Плаксой общались 5-го марта
19 марта 15:18
Родион Плакса / Фото: Футбол 24
Пропал 20-летний полузащитник «Мариуполя» Родион Плакса, сообщает футбольный агент Александр Панков в своем Instagram.
Плакса находился в Мариуполе, последний раз выходил на связь 5-го марта.
Отметим, что Мариуполь пострадал больше всего среди украинских городов от бомбардировок и обстрелов российских террористов.
Комментарии 0