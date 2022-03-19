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Бокс. Чемпионат мира. Белград

20-летний полузащитник «Мариуполя» не выходит на связь уже две недели

В последний раз с Плаксой общались 5-го марта
Футбол Украинская Премьер-лига
19 марта 15:18
20-летний полузащитник «Мариуполя» не выходит на связь уже две недели
Родион Плакса / Фото: Футбол 24

Пропал 20-летний полузащитник «Мариуполя» Родион Плакса, сообщает футбольный агент Александр Панков в своем Instagram.

Плакса находился в Мариуполе, последний раз выходил на связь 5-го марта.

Отметим, что Мариуполь пострадал больше всего среди украинских городов от бомбардировок и обстрелов российских террористов.

Петр Приходько
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Мариуполь

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