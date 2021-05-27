25 игроков сборной Северной Ирландии отправятся на матч с Украиной
На официальном сайте Футбольной ассоциации Северной Ирландии был опубликован список игроков, вызванных для участия в товарищеских матчах с Мальтой (30 мая) и Украиной (3 июня).
Главный тренер команды Иан Бараклоу включил в список 25 футболистов.
Вратари: Бэйли Пикок-Фаррелл («Бернли»), Конор Хэзард («Селтик»), Лиам Хьюз («Ливерпуль»)
Защитники: Крэйг Кэткарт («Уотфорд»), Стюарт Даллас («Лидс»), Шейн Фергюсон («Миллуолл»), Пэдди Макнейр («Мидлсбро»), Дэниэл Баллард («Арсенал»), Киарон Браун («Кардифф Сити»), Сэм Макклелланд («Челси»), Конор Брэдли («Ливерпуль»)
Полузащитники: Найалл Макгинн («Абердин»), Джордж Сэвилл («Мидлсбро»), Джордан Томпсон («Сток Сити»), Алистер Макканн («Сент-Джонстон»), Алфи Маккалмонт («Лидс»), Джордан Джонс («Рейнджерс»), Гэвин Уайт («Кардифф Сити»), Итан Галбрейт («Манчестер Юнайтед»)
Нападающие: Кайл Лафферти («Килмарнок»), Джош Магеннис («Халл Сити»), Лиам Бойс («Хартс»), Пол Смит («Куинз Парк Рейнджерс»), Дион Чарльз («Аккрингтон Стэнли»), Шейн Лавер («Линфилд»)
Напомним, матч Украина – Северная Ирландия состоится в Днепре.
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