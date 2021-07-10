27 игроков «Динамо» отправились на второй сбор в Швейцарию

Новички также улетели с командой

Фото: пресс-служба Динамо

Киевское «Динамо» отправилось на второй подготовительный сбор в составе 27-ми футболистов, сообщает пресс-служба «бело-синих».

Вратари: Бойко, Нещерет, Моргун

Защитники: Сидклей, Сирота, Шабанов, Кендзера, Попов, Тымчик, Бражко, Дубинчак, Вивчаренко

Полузащитники: Буяльский, Гармаш, Родригеш, де Пена, Шепелев, Андриевский, Леднев, Вербич, Антюх, Коробенко, Бенито

Нападающие: Супряга, Кулач, Шкурин, Ванат

Владислав Кулач и Андрей Коробенко продолжают находиться на просмотре в «Динамо», контракты с ними пока не подписаны.

Отметим, что в списке нет большинства игроков, которые выступали за сборную Украины на Евро-2020, они присоединятся к команде позже.

Напомним, форвард ЦСКА Илья Шкурин присоединился к «Динамо» только вчера.