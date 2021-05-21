49-я ракетка мира – о победе над Тимом: «Один из самых важных результатов моей карьеры»

Кэмерон Норри подвел итоги второго круга грунтового турнира в Лионе

Кэмерон Норри / фото - Getty Images

49-я ракетка мира, британец Кэмерон Норри поделился впечатлениями от сенсационной победы над австрийцем Домиником Тимом во втором раунде турнира в Лионе. В интервью порталу Tennis TV Норри заявил, что победа над Тимом – одна из важнейших в его карьере.

«Эта победа – одна из самых главных в моей карьере. Я очень счастлив пройти дальше и провести еще один поединок в преддверии Roland Garros. Я набрал хорошую форму, чувствую себя на корте комфортно. У меня здорово получается подавать, форхенд также мне очень помогает, так что я доволен собой».

Напомним, на предыдущем турнире в Риме Тим также неожиданно проиграл сопернику, который более чем на 20 строчек ниже его в рейтинге.