Дуглас Коста пропустит остаток сезона в Серии А
А как же Европа? «Гремио» арендует экс-хавбека «Шахтера»
30-летний бразилец следующий сезон проведет у себя на родине
Дуглас Коста / Фото - dw.comБразильский хавбек «Ювентуса» Дуглас Коста вернется в Бразилию и будет выступать в составе «Гремио» на правах аренды.
Как сообщает в Twitter инсайдер Фабрицио Романо, стороны договорились о сделку, 30-летнему игроку осталось лишь пройти медицинское обследование.
Отмечается, что Коста всегда хотел вернуться в «Гремио», в котором играл до перехода в донецкий «Шахтер» в 2008-м году.
Права на Косту до 30 июня 2022 года принадлежат «Ювентусу», но завершившийся сезон бразилец провел в аренде в «Баварии». В текущей кампании Коста сыграл в 22 матчах, в которых забил один мяч и отдал три результативных передачи.
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