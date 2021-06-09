Агент форварда «Аякса» подтвердил переговоры с «Шахтером»

Представитель Буркина-Фасо близок к тому, чтобы оказаться в УПЛ

Лассина Траоре / Фото - Voetbalprimeur.nl

Ревьен Канхай, один из агентов нападающего «Аякса» Лассины Траоре, подтвердил наличие переговоров с «Шахтером». Слова менеджера передает De Telegraaf.

Мы поехали в Украину и имели хороший разговор с «Шахтером». Это правда. Сейчас мы заняты приведением в соответствие всех документов. Планы, которые у клуба и особенно тренера на Лассину, весьма интересны. Лассина должен сделать большую карьеру благодаря «Шахтеру».

Помимо Канхая в Украину прибыл еще один агент Траоре Даан Крамп. Они провели переговоры с «горняками». Ожидается, что сделка обойдется украинскому клубу в 10 млн евро.

Ранее сообщалось, что Педриньо подписал контракт с «Шахтером» и вскоре прибудет в Киев.