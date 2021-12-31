Два европейских гранда готовы выплатить солидные отступные за Холанда
Агент Холанда: «У нас есть четкое представление о будущем Эрлинга»
Форвард скорее всего сменит клуб летом
31 декабря 2021г. 09:20
Эрлинг Холанд / фото - Eurosport
Мино Райола, агент форварда «Боруссии Д» Эрлинга Холанда прокомментировал для AS слухи о будущем своего клиента:
«Будущее Холанда? Мы два года думали о следующем шаге в его карьере.
У нас есть четкое представление о будущем клубе Эрлинга».
По информации СМИ, летом 2022-го года в контракте норвежца активируется пункт, по которому желающие смогут выкупить контракт игрока за 75 миллионов евро.
Но потенциальному покупателю также придется заплатить в сумме около 60-ти миллионов евро комиссионных самому Райоле и отцу футболиста.
Ранее Райола намекнул, в какой стране Холанд хотел бы оказаться.