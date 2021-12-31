Агент Холанда: «У нас есть четкое представление о будущем Эрлинга»

Форвард скорее всего сменит клуб летом

Эрлинг Холанд / фото - Eurosport

Мино Райола, агент форварда «Боруссии Д» Эрлинга Холанда прокомментировал для AS слухи о будущем своего клиента:

«Будущее Холанда? Мы два года думали о следующем шаге в его карьере. У нас есть четкое представление о будущем клубе Эрлинга».

По информации СМИ, летом 2022-го года в контракте норвежца активируется пункт, по которому желающие смогут выкупить контракт игрока за 75 миллионов евро.

Но потенциальному покупателю также придется заплатить в сумме около 60-ти миллионов евро комиссионных самому Райоле и отцу футболиста.

Ранее Райола намекнул, в какой стране Холанд хотел бы оказаться.