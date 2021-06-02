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Агент Педриньо подтвердил, что его клиент близок к переходу в «Шахтер»

Хавбек может оказаться в УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
16:41
Агент Педриньо подтвердил, что его клиент близок к переходу в «Шахтер»
Педриньо / Фото: Eurosport

Уилл Дантас, агент полузащитника «Бенфики» Педриньо, подтвердил, что его клиент может оказаться в «Шахтере». Его слова приводит Visão de Mercado.

«Каждый футболист любит играть, особенно такой индивидуальный игрок, как Педриньо. Появилась такая возможность, Роберто Де Дзерби она очень нравится.

Это не то, чего я хотел. Я бы хотел, чтобы он больше играл, контактировал с болельщиками, чтобы доказать то, что о нем говорили.

Педриньо уходит немного грустным и разочарованным, но жизнь не всегда складывается так, как мы хотим. Всегда есть какие-то препятствия на пути».


Ранее стало известно, что «Шахтер» заплатит 18 миллионов евро за Педриньо.

Петр Приходько
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