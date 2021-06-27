Алаба: «Австрия может гордиться нами»

Обидчики сборной Украины покидают турнир

Давид Алаба / фото - Gol

Защитник мадридского «Реала» и сборной Австрии Давид Алаба прокомментировал вылет своей национальной команды с Евро-2020 после поражения от Италии. Слова игрока приводит официальный сайт UEFA.

«Нелегко описать это словами. Мы можем гордиться собой, Австрия может гордиться нами. Мы отдали все силы, но в итоге не были вознаграждены за наше выступление. Это очень сложно принять».

У Алабы была особая мотивация выходить в 1/4 финала, ведь победитель этой пары – сборная Италии – сыграет на родном для защитника стадионе «Альянц-Арена».

Теперь австрийские фанаты с новой волной злости накинутся на Украину, которая, выйдя с третьего места, получила соперника попроще.

Напомним, лучший игрок матча Италия – Австрия прокомментировал победу своей команды