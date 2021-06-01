Анчелотти – новый тренер «Реала»

61-летний специалист возвращается в Мадрид

Карло Анчелотти / фото - Eurosport

Итальянский тренер Карло Анчелотти возглавит мадридский «Реал». Об этом сообщает официальный сайт «сливочных».

Контракт с 61-летним главным тренером рассчитан на 3 сезона. По словам инсайдера Fabrizio Romano, в его штаб войдут: Давиде Анчелотти (главный ассистент), Франческо Маури (фитнесс-тренер), Антонио Пинтус (тренер по физ. подготовке) и Симоне Монтанаро (видеоаналитик), работавшие с ним в «Эвертоне».

Анчелотти уже тренировал «Реал Мадрид» в 2013-2015 годах, завоевав с клубом 4 трофея, включая долгожданную «Десиму» - десятый трофей ЛЧ в истории «сливочных».

За этот период Анчелотти вместе с командой выиграли 75% матчей, что является самым высоким показателем в истории клуба. В кампании 14/15 «бланкос» выиграли 22 матча подряд, и этим самым установила самую длительную победную серию в истории европейского футбола.

Предыдущим местом работы итальянского специалиста был «Эвертон», с которым Папа Карло разорвал контракт ради переезда в «Мадрид».

Анчелотти – один из самых титулованных тренеров в истории футбола. Помимо внутренних трофеев, на его счету три победы в Лиге Чемпионов: дважды с «Миланом» в 2003 и 2007, и с «Реалом» в 2014.

Напомним, «Реал» расстанется со своим капитаном.