Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Анчелотти – новый тренер «Реала»

61-летний специалист возвращается в Мадрид
Футбол Примерa (Испания)
20:28
Анчелотти – новый тренер «Реала»
Карло Анчелотти / фото - Eurosport

Итальянский тренер Карло Анчелотти возглавит мадридский «Реал». Об этом сообщает официальный сайт «сливочных».

Контракт с 61-летним главным тренером рассчитан на 3 сезона. По словам инсайдера Fabrizio Romano, в его штаб войдут: Давиде Анчелотти (главный ассистент), Франческо Маури (фитнесс-тренер), Антонио Пинтус (тренер по физ. подготовке) и Симоне Монтанаро (видеоаналитик), работавшие с ним в «Эвертоне».

Анчелотти уже тренировал «Реал Мадрид» в 2013-2015 годах, завоевав с клубом 4 трофея, включая долгожданную «Десиму» - десятый трофей ЛЧ в истории «сливочных».

За этот период Анчелотти вместе с командой выиграли 75% матчей, что является самым высоким показателем в истории клуба. В кампании 14/15 «бланкос» выиграли 22 матча подряд, и этим самым установила самую длительную победную серию в истории европейского футбола.

Предыдущим местом работы итальянского специалиста был «Эвертон», с которым Папа Карло разорвал контракт ради переезда в «Мадрид».

Анчелотти – один из самых титулованных тренеров в истории футбола. Помимо внутренних трофеев, на его счету три победы в Лиге Чемпионов: дважды с «Миланом» в 2003 и 2007, и с «Реалом» в 2014.

Напомним, «Реал» расстанется со своим капитаном.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Карло Анчелотти Реал Мадрид (футбол) Эвертон

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Реал» может вернуть бывшего тренера
«Реал» может вернуть бывшего тренера
Футбол Примерa (Испания)
15:33
Азар: «Опечален уходом Зидана»
Азар: «Опечален уходом Зидана»
Футбол Примерa (Испания)
13:48
Президент UEFA: «Даже самые необразованные уже поняли, что Суперлига закончилась»
Президент UEFA: «Даже самые необразованные уже поняли, что Суперлига закончилась»
Футбол В Европе
07:45
Алаба: «Реал» для меня был первым в списке»
Алаба: «Реал» для меня был первым в списке»
Футбол Примерa (Испания)
29 мая 21:50
«Реал» вступил в переговоры с Конте о двухлетнем контракте
«Реал» вступил в переговоры с Конте о двухлетнем контракте
Футбол Примерa (Испания)
29 мая 10:42
В «Реале» удивлены решением Аллегри возглавить «Ювентус»
В «Реале» удивлены решением Аллегри возглавить «Ювентус»
Футбол Примерa (Испания)
29 мая 10:33

Новости: Футбол

«Приемчики» Бущана и игра в квадрат. Как сборная готовится к спаррингу с Северной Ирландией
«Приемчики» Бущана и игра в квадрат. Как сборная готовится к спаррингу с Северной Ирландией
Сборная Украины
20:37
Анчелотти – новый тренер «Реала»
Анчелотти – новый тренер «Реала»
Примерa (Испания)
20:28
Официально. Шевченко не возьмет на Евро Лунина, Леднева и Михайличенко. Оглашена заявка на турнир
Официально. Шевченко не возьмет на Евро Лунина, Леднева и Михайличенко. Оглашена заявка на турнир
Сборная Украины
20:13
Суарес: «Почему не помечтать о победе в ЛЧ?»
Суарес: «Почему не помечтать о победе в ЛЧ?»
Примерa (Испания)
20:11
Малиновский: «От «Интера» не было никакой конкретики»
Малиновский: «От «Интера» не было никакой конкретики»
Серия А (Италия)
20:02
Итоги европейского футбольного сезона. 10 главных номинаций
Послесловие
Итоги европейского футбольного сезона. 10 главных номинаций
В Европе
19:55
Месси согласился продлить контракт с «Барселоной»
Месси согласился продлить контракт с «Барселоной»
Примерa (Испания)
19:41
Хавбек «Лейпцига» пропустит Евро-2020
Хавбек «Лейпцига» пропустит Евро-2020
Бундеслига (Германия)
19:38
Ковпак: «Европейцы в кайф играют, а мы перенапряженные выходим»
Ковпак: «Европейцы в кайф играют, а мы перенапряженные выходим»
Украинская Премьер-лига
19:25
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
Женская сборная Украины, одолев россиянок в финале, выиграла чемпионат Европы
Женская сборная Украины, одолев россиянок в финале, выиграла чемпионат Европы
Стрельба пулевая
26 мая 07:40
1
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
Все новости