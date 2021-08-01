Хавбек сборной Украины не убедил тренерский штаб «Андерлехта»
«Андерлехт» без Михайличенко и Макаренко снова не смог победить в чемпионате Бельгии
На этот раз подопечные Компани сыграли вничью с «Эйпеном»
07:41
Фото - ФК Андерлехт
Во втором туре бельгийской Лиги Жупиле «Андерлехт» на выезде сыграл вничью с «Эйпеном».
Подопечным Венсана Компани удалось открыть счет силами Рамана. Однако Кулс, оформил «гол в раздевалку», который и стал последним в матче.
Защитник «Андерлехта» Богдан Михайличенко весь поединок провел на скамейке запасных. Другой украинец Евгений Макаренко не попал в заявку на игру.
Ранее сообщалось, что хавбеку ищут новый клуб.
Чемпионат Бельгии, 2 тур
«Эйпен» – «Андерлехт» 1:1Голы: Кулс, 45+1 – Раман, 39
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