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«Андерлехт» без Михайличенко и Макаренко снова не смог победить в чемпионате Бельгии

На этот раз подопечные Компани сыграли вничью с «Эйпеном»
Футбол Украинские легионеры
07:41
«Андерлехт» без Михайличенко и Макаренко снова не смог победить в чемпионате Бельгии
Фото - ФК Андерлехт

Во втором туре бельгийской Лиги Жупиле «Андерлехт» на выезде сыграл вничью с «Эйпеном».

Подопечным Венсана Компани удалось открыть счет силами Рамана. Однако Кулс, оформил «гол в раздевалку», который и стал последним в матче.

Защитник «Андерлехта» Богдан Михайличенко весь поединок провел на скамейке запасных. Другой украинец Евгений Макаренко не попал в заявку на игру.

Ранее сообщалось, что хавбеку ищут новый клуб.

Чемпионат Бельгии, 2 тур

«Эйпен» – «Андерлехт» 1:1

Голы: Кулс, 45+1 – Раман, 39
Сергей Стаднюк
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Теги

Андерлехт Богдан Михайличенко Евгений Макаренко

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