Макаренко: «Если так сложится, что мы пройдем дальше, то команда будет играть с тройной мотивацией и желанием»
«Андерлехт» хочет продать Макаренко летом
Клуб не рассчитывает на украинца
22:50
Фото: Voetbal24
«Андерлехт» не рассчитывает на полузащитника Евгения Макаренко.
Клуб намерен расстаться с украинцем уже летом, сообщает Voetbal Belgie. С первой командой украинец тренироваться не будет.
Макаренко перешел в «Андерлехт» в 2018-м году, но провел лишь 20 матчей за команду. Предыдущие полтора года он провел в аренде в «Кортрейке».
Также Бельгию уже покинул другой украинец Игорь Пластун. Он вернулся в Болгарию.
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