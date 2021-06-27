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«Андерлехт» хочет продать Макаренко летом

Клуб не рассчитывает на украинца
Футбол Украинские легионеры
22:50
«Андерлехт» хочет продать Макаренко летом
Фото: Voetbal24

«Андерлехт» не рассчитывает на полузащитника Евгения Макаренко.

Клуб намерен расстаться с украинцем уже летом, сообщает Voetbal Belgie. С первой командой украинец тренироваться не будет.

Макаренко перешел в «Андерлехт» в 2018-м году, но провел лишь 20 матчей за команду. Предыдущие полтора года он провел в аренде в «Кортрейке».

Также Бельгию уже покинул другой украинец Игорь Пластун. Он вернулся в Болгарию.

Андрей Усмонов
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Теги

Евгений Макаренко Андерлехт

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