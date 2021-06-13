Англия стартовала на Евро-2020 тяжелой победой над Хорватией
Сборная Англии с победы стартовала на Евро-2020.
В матче группы D англичане с трудом обыграли Хорватию. Хозяева сделали ставку на быстрый гол, но хорваты выдержали натиск и отодвинули игру от своих ворот.
Впрочем, за весь матч хорваты почти не создали 100%-х моментов. А вот Англия, которая также не впечатлила, свои усилия превратила в гол. Стерлинг получил пас в штрафной и пробил выше голкипера точно в ворота.Хорваты попытались отыграться, однако усилия Ребича и Модрича не принесли результатов. Англия довела матч до победы и заработала три очка.
Евро-2020. Группа D
Англия – Хорватия 1:0
Гол: Стерлинг, 57
Англия: Пикфорд, Уокер, Мингз, Триппьер, Стоунз, Райс, Филлипс, Фоден (Рэшфорд, 71), Маунт, Стерлинг, Кейн (Беллингем, 82).
Хорватия: Ливакович, Гвардиол, Вида, Чалета-Цар, Врсалько, Брозович (Влашич, 70), Ковачич (Пашалич, 85), Перишич, Модрич, Ребич (Петкович, 78), Крамарич (Брекало, 70).
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