Англия стартовала на Евро-2020 тяжелой победой над Хорватией

Стерлинг забил единственный мяч в матче

Фото: twitter.com/EURO2020

Сборная Англии с победы стартовала на Евро-2020.

В матче группы D англичане с трудом обыграли Хорватию. Хозяева сделали ставку на быстрый гол, но хорваты выдержали натиск и отодвинули игру от своих ворот.

Впрочем, за весь матч хорваты почти не создали 100%-х моментов. А вот Англия, которая также не впечатлила, свои усилия превратила в гол. Стерлинг получил пас в штрафной и пробил выше голкипера точно в ворота.

Хорваты попытались отыграться, однако усилияне принесли результатов. Англия довела матч до победы и заработала три очка.

Евро-2020. Группа D

Англия – Хорватия 1:0

Гол: Стерлинг, 57

Англия: Пикфорд, Уокер, Мингз, Триппьер, Стоунз, Райс, Филлипс, Фоден (Рэшфорд, 71), Маунт, Стерлинг, Кейн (Беллингем, 82).

Хорватия: Ливакович, Гвардиол, Вида, Чалета-Цар, Врсалько, Брозович (Влашич, 70), Ковачич (Пашалич, 85), Перишич, Модрич, Ребич (Петкович, 78), Крамарич (Брекало, 70).