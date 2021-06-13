Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Англия стартовала на Евро-2020 тяжелой победой над Хорватией

Стерлинг забил единственный мяч в матче
Футбол Евро-2020
17:52
Англия стартовала на Евро-2020 тяжелой победой над Хорватией
Фото: twitter.com/EURO2020

Сборная Англии с победы стартовала на Евро-2020.

В матче группы D англичане с трудом обыграли Хорватию. Хозяева сделали ставку на быстрый гол, но хорваты выдержали натиск и отодвинули игру от своих ворот.

Впрочем, за весь матч хорваты почти не создали 100%-х моментов. А вот Англия, которая также не впечатлила, свои усилия превратила в гол. Стерлинг получил пас в штрафной и пробил выше голкипера точно в ворота.

Хорваты попытались отыграться, однако усилия Ребича и Модрича не принесли результатов. Англия довела матч до победы и заработала три очка.

Евро-2020. Группа D

Англия – Хорватия 1:0

Гол: Стерлинг, 57

Англия: Пикфорд, Уокер, Мингз, Триппьер, Стоунз, Райс, Филлипс, Фоден (Рэшфорд, 71), Маунт, Стерлинг, Кейн (Беллингем, 82).

Хорватия: Ливакович, Гвардиол, Вида, Чалета-Цар, Врсалько, Брозович (Влашич, 70), Ковачич (Пашалич, 85), Перишич, Модрич, Ребич (Петкович, 78), Крамарич (Брекало, 70).

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Англия - Хорватия сборная Хорватии (футбол) сборная Англии (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Евро 2020. Англия минимально одолела Хорватию. Как это было
Евро 2020. Англия минимально одолела Хорватию. Как это было
Футбол ЕВРО-2020
17:51
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
Футбол ЕВРО-2020
15:47

Новости: Футбол

Украина сыграет с Нидерландами в синей форме
Украина сыграет с Нидерландами в синей форме
Сборная Украины
18:10
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
ЕВРО-2020
18:09
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
ЕВРО-2020
18:09
Англия стартовала на Евро-2020 тяжелой победой над Хорватией
Англия стартовала на Евро-2020 тяжелой победой над Хорватией
Евро-2020
17:52
Евро 2020. Англия минимально одолела Хорватию. Как это было
Евро 2020. Англия минимально одолела Хорватию. Как это было
ЕВРО-2020
17:51
Бондаренко: «После объявления состава на Евро-2020 имел беседу с Шевченко»
Бондаренко: «После объявления состава на Евро-2020 имел беседу с Шевченко»
Сборная Украины
17:43
Лидер сборной Дании: «UEFA дал возможность доиграть матч с Финляндией. Это нелепое решение»
Лидер сборной Дании: «UEFA дал возможность доиграть матч с Финляндией. Это нелепое решение»
Евро-2020
17:34
В UEFA осудили свист российских болельщиков, когда игроки Бельгии встали на колено
В UEFA осудили свист российских болельщиков, когда игроки Бельгии встали на колено
Евро-2020
17:24
Врач сборной Дании: «С Эриксеном все в порядке. Он в стабильном состоянии»
Врач сборной Дании: «С Эриксеном все в порядке. Он в стабильном состоянии»
Евро-2020
17:11
Все новости

Популярные новости

Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Мнение
Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Бокс Профессиональный бокс
7 июня 14:50
2
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Послесловие
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Хоккей Чемпионат мира
7 июня 11:28
16
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Превью
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 10:12
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 09:54
3
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Бокс Профессиональный бокс
12 июня 13:06
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Мнение
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Бокс Профессиональный бокс
9 июня 16:37
Все новости

Анонсы

Чемпионат мира по дзюдо. День 8. Видео трансляция
WEB
TV
Чемпионат мира по дзюдо. День 8. Видео трансляция
11:00
Олимпийская квалификация в Париже. Видео трансляция
WEB
Олимпийская квалификация в Париже. Видео трансляция
18:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
19:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
22:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
22:00
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Видео трансляция
14 июня 16:00
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Онлайн трансляция
14 июня 16:00
Евро 2020. Польша - Словакия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Польша - Словакия. Видео трансляция
14 июня 19:00
Евро 2020. Польша - Словакия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Польша - Словакия. Онлайн трансляция
14 июня 19:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
17 июня 22:00
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00