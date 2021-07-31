Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 7
Завтра 6
Футбол (2 события из 2) показать все
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:00 ФК Львов - Шахтер 0:3 Окончен
21:00 Колос - Металлист-1925 1:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (7 событий из 7) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 ВПК-Агро - Агробизнес -:- Запланирован
17:00 Авангард - Кремень -:- Запланирован
18:00 Авангард - Николаев -:- Запланирован
19:00 Полесье - Горняк-Спорт -:- Запланирован
19:00 Олимпик - Прикарпатье -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Минай - Александрия -:- Запланирован
19:30 Черноморец - СК Днепр-1 -:- Запланирован
Футбол (6 событий из 6) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Кривбасс - Нива Т -:- Запланирован
18:00 Оболонь - Альянс -:- Перенесен
18:45 Металлист - Ужгород -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 ФК Мариуполь - Десна -:- Запланирован
19:30 Динамо - Верес -:- Запланирован
19:30 Ворскла - Рух -:- Запланирован

Антюх: «Матч с «Вересом» – чемпионский»

Киевляне стартуют в УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
12:46
Антюх: «Матч с «Вересом» – чемпионский»
Денис Антюх / фото - Футбол 1/2/3

Полузащитник «Динамо» Денис Антюх поделился ожиданиями от предстоящего матча второго тура УПЛ с «Вересом», который будет первым для команды в этом сезоне.

То, что «Динамо» стартует в чемпионате со второго тура, можно считать плюсом, учитывая, что у команды было больше времени на подготовку, а у вас – на адаптацию?

«У нас в команде много сборников, у которых был маленький период отдыха. Мы дождались их возвращения и дальше готовились к сезону. Имели на неделю больше времени на подготовку, но не сказал бы, что это значительный плюс».

Уже разбирали «Верес»?

«Да, уже просматривали будущих соперников и, думаю, накануне матча тоже будем разбирать».

Матч с «Вересом» можно считать встречей чемпионов? Или это слишком громкая вывеска? 

«Выходит, что можно. «Верес» выиграл первую лигу, а «Динамо» – чемпион УПЛ. Так что будет чемпионский матч».

В команде появился еще один новичок – Эрик Рамирес. Как быстро он находит с вами общий язык?

«Думаю, Эрик нормально влился в команду. Сейчас он больше общается с легионерами. Думаю, потихоньку адаптируется в ходе чемпионата».

Есть ли амбиции начать выступления за «Динамо» уже в премьерном туре?

«Выступать за «Динамо» – огромная честь. Это великий клуб, поэтому ответственность велика. Будем стараться показывать достойную игру в каждом матче».

Некоторые эксперты заявляют, что если «Динамо» не защитит чемпионство, то успех в прошлом сезоне был случайностью. Насколько это отвлекает от работы?

«Мы не обращаем внимания на такие высказывания. Это работа экспертов, их мнение. Мы занимаемся своей работой – тренируемся и готовимся показывать свою игру».

Первый тур был перенесен из-за снятия «Олимпика» с чемпионата Украины, поэтому именно игра с «Вересом» откроет сезон для подопечных Мирчи Луческу.

Матч состоится уже в воскресенье в 19:30.

Ранее Антюх рассказал, как праздновал день рождения на тренировке киевлян.

Напомним, один из легионеров «Динамо» снова нарушил режим и будет оштрафован.

Источник: ФК Динамо Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Динамо Киев Денис Антюх Верес

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Полузащитник «Вереса» пропустит матч с «Динамо»
Полузащитник «Вереса» пропустит матч с «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
13:30
Хацкевич: «Давление в «Динамо» было больше, чем в сборной Беларуси»
Хацкевич: «Давление в «Динамо» было больше, чем в сборной Беларуси»
Футбол В Европе
12:40
Антюх рассказал, как праздновал день рождения на футбольном поле
Антюх рассказал, как праздновал день рождения на футбольном поле
Футбол Украинская Премьер-лига
11:15
Родригеш снова нарушил режим в «Динамо», Суркис оштрафует люксембуржца
Родригеш снова нарушил режим в «Динамо», Суркис оштрафует люксембуржца
Футбол Украинская Премьер-лига
09:47
Саленко: «Многие футболисты «Шахтера» не готовы к началу УПЛ»
Саленко: «Многие футболисты «Шахтера» не готовы к началу УПЛ»
Футбол Украинская Премьер-лига
09:44
Дмитрий Гордон побывал на дне рождения Луческу
Дмитрий Гордон побывал на дне рождения Луческу
Футбол Украинская Премьер-лига
09:15

Новости: Футбол

Экс-директор «Барселоны» раскрыл имя игрока, который хочет покинуть клуб
Экс-директор «Барселоны» раскрыл имя игрока, который хочет покинуть клуб
Примерa (Испания)
14:19
Форвард «Дженоа», который должен освободить место для Супряги, прибыл в «Рому» не медосмотр
Форвард «Дженоа», который должен освободить место для Супряги, прибыл в «Рому» не медосмотр
Серия А (Италия)
14:16
Источник: Яремчук – игрок «Бенфики»
Источник: Яремчук – игрок «Бенфики»
Украинские легионеры
13:54
Пятов: «С Тайсоном нужно пожестче, а Каштру не смог его разозлить»
Пятов: «С Тайсоном нужно пожестче, а Каштру не смог его разозлить»
Украинская Премьер-лига
13:42
ОИ. Вышедший на 90-й минуте Мир хет-триком отправил Испанию в полуфинал
ОИ. Вышедший на 90-й минуте Мир хет-триком отправил Испанию в полуфинал
Токио-2020
13:40
Рэшфорд: «Поехал бы я на Евро, зная, что сыграю такую малую роль в сборной?»
Рэшфорд: «Поехал бы я на Евро, зная, что сыграю такую малую роль в сборной?»
Премьер-Лига (Англия)
13:31
Полузащитник «Вереса» пропустит матч с «Динамо»
Полузащитник «Вереса» пропустит матч с «Динамо»
Украинская Премьер-лига
13:30
Пятов: «При Каштру мы начали терять футбольную злость»
Пятов: «При Каштру мы начали терять футбольную злость»
Украинская Премьер-лига
13:13
Пятов: «Де Дзерби сломал мне мозг. Он – футбольный маньяк»
Пятов: «Де Дзерби сломал мне мозг. Он – футбольный маньяк»
Украинская Премьер-лига
13:12
Все новости

Популярные новости

Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
26 июля 21:28
11
Украинка Марченко совершила одну из главных сенсаций ОИ-2020 в стрельбе из лука
Тема дня Украинка Марченко совершила одну из главных сенсаций ОИ-2020 в стрельбе из лука
Olympics Токио-2020
28 июля 13:40
6
Теперь официальный претендент. Ломаченко поднялся на первую строчку рейтинга WBO
Теперь официальный претендент. Ломаченко поднялся на первую строчку рейтинга WBO
Бокс Профессиональный бокс
27 июля 22:57
1
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
MMA
29 июля 18:52
3
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Бокс Профессиональный бокс
25 июля 11:58
20
Уже известна дата следующего боя Ломаченко? Промоутер дал понять, когда украинец может вернуться в ринг
Тема дня
Уже известна дата следующего боя Ломаченко? Промоутер дал понять, когда украинец может вернуться в ринг
Бокс Профессиональный бокс
28 июля 16:29
Все новости