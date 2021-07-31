Антюх: «Матч с «Вересом» – чемпионский»

Киевляне стартуют в УПЛ

Денис Антюх / фото - Футбол 1/2/3

Полузащитник «Динамо» Денис Антюх поделился ожиданиями от предстоящего матча второго тура УПЛ с «Вересом», который будет первым для команды в этом сезоне.

То, что «Динамо» стартует в чемпионате со второго тура, можно считать плюсом, учитывая, что у команды было больше времени на подготовку, а у вас – на адаптацию?

«У нас в команде много сборников, у которых был маленький период отдыха. Мы дождались их возвращения и дальше готовились к сезону. Имели на неделю больше времени на подготовку, но не сказал бы, что это значительный плюс».

Уже разбирали «Верес»?

«Да, уже просматривали будущих соперников и, думаю, накануне матча тоже будем разбирать».

Матч с «Вересом» можно считать встречей чемпионов? Или это слишком громкая вывеска?

«Выходит, что можно. «Верес» выиграл первую лигу, а «Динамо» – чемпион УПЛ. Так что будет чемпионский матч».

В команде появился еще один новичок – Эрик Рамирес. Как быстро он находит с вами общий язык?

«Думаю, Эрик нормально влился в команду. Сейчас он больше общается с легионерами. Думаю, потихоньку адаптируется в ходе чемпионата».

Есть ли амбиции начать выступления за «Динамо» уже в премьерном туре?

«Выступать за «Динамо» – огромная честь. Это великий клуб, поэтому ответственность велика. Будем стараться показывать достойную игру в каждом матче».

Некоторые эксперты заявляют, что если «Динамо» не защитит чемпионство, то успех в прошлом сезоне был случайностью. Насколько это отвлекает от работы?

«Мы не обращаем внимания на такие высказывания. Это работа экспертов, их мнение. Мы занимаемся своей работой – тренируемся и готовимся показывать свою игру».

Первый тур был перенесен из-за снятия «Олимпика» с чемпионата Украины, поэтому именно игра с «Вересом» откроет сезон для подопечных Мирчи Луческу.

Матч состоится уже в воскресенье в 19:30.

Ранее Антюх рассказал, как праздновал день рождения на тренировке киевлян.

Напомним, один из легионеров «Динамо» снова нарушил режим и будет оштрафован.