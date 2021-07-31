Антюх рассказал, как праздновал день рождения на футбольном поле

Праздник – не повод пропускать тренировку

Денис Антюх / фото - ФК Динамо

30 июля полузащитник «Динамо» Денис Антюх праздновал 24-летие. Игрок рассказал, каково это отмечать день рождения на тренировке команды.

Какие это чувства – отмечать день рождения и принимать поздравления от команды на родном поле?

«Это всегда приятно – получать поздравления с днем рождения. Команда сделала праздничный «коридорчик». Так что ощущения наилучшие, все хорошо».

Какие впечатления от нового газона, который вы только что испытали?

«Поле очень хорошее и качественное, приятно на таком тренироваться. Плюс так совпало, что и форма у нас новая. Все это окрыляет».

Перед началом тренировки команду посетили дети из Dynamo Kyiv Camp – можно считать, что это на фарт?

«Для детей такие встречи очень важны, мы дали им автографы, сфотографировались. Это часть нашей профессии».

Рабочий ритм в Киеве отличается от зарубежных сборов?

«Находясь дома, мы больше времени проводим с семьями, и это придает больше сил. Мне кажется, это позитивно влияет на тренировочный процесс».

Как тебя поздравили родные и как собираешься отмечать день рождения?

«Отметить не удастся, только поужинаем дома с женой. Скоро уже игра, поэтому не до празднований».

Появились ли новые акценты в тренировках?

«Продолжаем работать в таком же ритме, в тренировочном процессе ничего не поменялось. Готовимся в обычном режиме».

Уже завтра киевлян ждет первый для них матч в новом сезоне УПЛ. Проверять команду на прочность будет «Верес». Игра состоится в 19:30.

Ранее свой день рождения также праздновал наставник «Динамо» Мирча Луческу. К нему на праздник пожаловал главный человек-мем украинского медиапространства – Дмитрий Гордон.