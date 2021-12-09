UEFA: Матч «Тоттенхэма» в Лиге конференций не состоится 9 декабря
АПЛ перенесла матч «Брайтон» – «Тоттенхэм» из-за коронавируса
Вспышка случилась в лондонской команде
22:31
Фото: Tottenham
Матч 16 тура АПЛ между «Брайтоном» и «Тоттехэмом» перенесен, сообщает сайт лиги.
Причина – коронавирус в лондонской команде. Заболели более пяти сотрудников команды и шесть игроков.
По этой же причине был перенесен матч «Тоттенхэм» с «Ренном» в Лиге конференций. Новая дата встречи АПЛ пока не ясна и станет известна позже.
«Тоттенхэм» идет 5-м в таблице АПЛ.
В позапрошлом туре матч «шпор» также не состоялся из-за снегопада.
Комментарии 0