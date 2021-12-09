АПЛ перенесла матч «Брайтон» – «Тоттенхэм» из-за коронавируса

Вспышка случилась в лондонской команде

Фото: Tottenham

Матч 16 тура АПЛ между «Брайтоном» и «Тоттехэмом» перенесен, сообщает сайт лиги.

Причина – коронавирус в лондонской команде. Заболели более пяти сотрудников команды и шесть игроков.

По этой же причине был перенесен матч «Тоттенхэм» с «Ренном» в Лиге конференций. Новая дата встречи АПЛ пока не ясна и станет известна позже.

«Тоттенхэм» идет 5-м в таблице АПЛ.

В позапрошлом туре матч «шпор» также не состоялся из-за снегопада.