Арбитр удалил голкипера после просмотра VAR за минуту до начала матча
Курьез случился перед матчем за Суперкубок Парагвая между «Олимпией» и «Серро Портьено».
Перед игрой вратарь «Серро» Жан Фернандес решил пообщаться с болельщиками соперника, показав им неприличные жесты.
Это заметили арбитры встречи, которые отправились смотреть VAR. В итоге, рефери решили, что голкипера следует удалить.
CALIENTE COMIENZO— Tigo Sports (@TigoSportsPY) December 12, 2021
Antes del pitazo inicial, cuando apenas los jugadores se estaban acomodando en el campo de juego, Jean Fernandes se fue expulsado por un gesto hacia la hinchada de Olimpia. Mirá lo que pasó. pic.twitter.com/OXkH8suL35
Поскольку на данный момент матч еще не был начат, то «Серро Портеньо» по регламенту могло заменить голкипера, без потери полевого игрока.
Впрочем, команду это не спасло. «Олимпия» выиграла трофей, обыграв соперника (3:1).
Ранее о VAR высказался Килиан Мбаппе.
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