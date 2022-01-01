Арбитр удалил голкипера после просмотра VAR за минуту до начала матча

Это стоило команде трофея

Фото: Globo

Курьез случился перед матчем за Суперкубок Парагвая между «Олимпией» и «Серро Портьено».

Перед игрой вратарь «Серро» Жан Фернандес решил пообщаться с болельщиками соперника, показав им неприличные жесты.

Это заметили арбитры встречи, которые отправились смотреть VAR. В итоге, рефери решили, что голкипера следует удалить.

CALIENTE COMIENZO

Antes del pitazo inicial, cuando apenas los jugadores se estaban acomodando en el campo de juego, Jean Fernandes se fue expulsado por un gesto hacia la hinchada de Olimpia. Mirá lo que pasó. pic.twitter.com/OXkH8suL35 — Tigo Sports (@TigoSportsPY) December 12, 2021

Поскольку на данный момент матч еще не был начат, то «Серро Портеньо» по регламенту могло заменить голкипера, без потери полевого игрока.

Впрочем, команду это не спасло. «Олимпия» выиграла трофей, обыграв соперника (3:1).

Ранее о VAR высказался Килиан Мбаппе.