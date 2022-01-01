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Арбитр удалил голкипера после просмотра VAR за минуту до начала матча

Это стоило команде трофея
Футбол В мире
14:24
Арбитр удалил голкипера после просмотра VAR за минуту до начала матча
Фото: Globo

Курьез случился перед матчем за Суперкубок Парагвая между «Олимпией» и «Серро Портьено».

Перед игрой вратарь «Серро» Жан Фернандес решил пообщаться с болельщиками соперника, показав им неприличные жесты.

Это заметили арбитры встречи, которые отправились смотреть VAR. В итоге, рефери решили, что голкипера следует удалить.

Поскольку на данный момент матч еще не был начат, то «Серро Портеньо» по регламенту могло заменить голкипера, без потери полевого игрока.

Впрочем, команду это не спасло. «Олимпия» выиграла трофей, обыграв соперника (3:1).

Ранее о VAR высказался Килиан Мбаппе.

Андрей Усмонов
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