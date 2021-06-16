Арнаутович – игроку македонцев: «Я #### твою албанскую мать»
Арнаутович дисквалифицирован за оскорбление македонского игрока – «Я еб*л твою албанскую мать». Но с Украиной он сыграет
Форвард сборной Австрии пропустит лишь 1 матч
Фото: UEFA
Форвард сборной Австрии Марко Арнаутович дисквалифицирован за оскорбление игроков сборной Северной Македонии – Эзджана Алиоски и Эгзона Бейтулаи, сообщает пресс-служба UEFA.
Алиоски и Бейтулаи имеют албанские корни, Арнаутович обратился к ним: «Я еб*л вашу албанскую мать».
Арнаутович пропустит 1 матч – против Нидерландов во 2-м туре Евро-2020. Со сборной Украины в 3-м туре Евро-2020 Арнаутович уже сможет сыграть.
Уже завтра Украина сыграет второй матч на Евро – против Северной Македонии.
Видео трансляция матча Украина – Северная Македония.