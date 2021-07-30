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Арнольд подписал долгосрочный контракт с «Ливерпулем»

Англичанин будет дальше защищать цвета «красных»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
30 июля 21:55
Арнольд подписал долгосрочный контракт с «Ливерпулем»
Трент Александр-Арнольд / фото - FC Liverpool

«Ливерпуль» продлил контракт с английским защитником Трентом Александр-Арнольдом, сообщает официальный сайт клуба.

22-летний фулбек подписал 4-летнее соглашение со «скаузерами» и получил внушительную зарплату. Игрок теперь будет получать столько же, сколько и такие звезды как Мохаммед Салах, Садио Мане, Вирджил ван Дейк и Роберто Фирмино.

Арнольд является воспитанником «Ливерпуля» и дебютировал в составе команды в 2016-м году.

В минувшем сезоне англичанин отыграл за «красных» 45 матчей, в которых забил два гола и отдал 9 голевых передач.

Напомним, выбывший почти на год ван Дейк наконец-то вернулся в строй.

Павел Харченко
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Теги

Ливерпуль Трент Александр-Арнолд

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