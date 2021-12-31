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Артета: «Цель «Арсенала» – топ-4»

Тренер назвал фаворитов сезона
Футбол Премьер-Лига (Англия)
31 декабря 2021г. 13:14
Артета: «Цель «Арсенала» – топ-4»
Фото: BBC

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета назвал The Sun фаворитов нынешнего сезона АПЛ.

«Если посмотреть на турнирную таблицу, то первые три команды «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси» по-настоящему последовательны и побеждают с крупным счетом.

Они выглядят лучше остальных. Очевидно, что между ними и остальными командами — пропасть. Но в группе команд, которые находятся позади них, равная ситуация, и между нами не так много различий. Поэтому сейчас нам нужно добиться постоянства в результатах и стремиться попасть в топ-4».


«Арсенал» идет 5-м в таблице АПЛ.

Артета был на грани увольнения в начале сезона.

Андрей Усмонов
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Арсенал Лондон Микель Артета

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