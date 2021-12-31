Артета: «Цель «Арсенала» – топ-4»

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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета назвал The Sun фаворитов нынешнего сезона АПЛ.

Они выглядят лучше остальных. Очевидно, что между ними и остальными командами — пропасть. Но в группе команд, которые находятся позади них, равная ситуация, и между нами не так много различий. Поэтому сейчас нам нужно добиться постоянства в результатах и стремиться попасть в топ-4».