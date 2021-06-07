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«Аталанта» может подписать соперника Малиновского на Евро-2020

Хавбек сборной Нидерландов заинтересовал итальянский клуб
Футбол Серия А (Италия)
18:58
«Аталанта» может подписать соперника Малиновского на Евро-2020
Тен Копмейнерс / Фото - ANP

Полузащитник АЗ Тен Копмейнерс может продолжить карьеру в Серии А. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, главным претендентом на 23-летнего игрока является «Аталанта». Также им интересуются скауты «Арсенала», «Ромы» и «Монако».

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает хавбека в 16,5 млн евро. Его действующий контракт с АЗ рассчитан до лета 2023 года.

Напомним, Копмейнерс вошел в окончательную заявку сборной Нидерландов на Евро-2020. «Оранжевые» попали в одну группу с Украиной.

Сергей Стаднюк
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Аталанта АЗ Алкмаар

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