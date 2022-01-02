«Аталанта» провела медосмотр Бога

Ивуариец покинул «Сассуоло»

Фото: Sky Sports

Полузащитник «Сассуоло» Жереми Бога провел медосмотр «Аталанте».

О трансфере должны объявить 2 января. Бога остался в Бергамо, чтобы завершить трансфер, сообщает Sky Sport Italia.

«Сассуоло» получит за игрока 22 миллионов евро. В свое время за него заплатили «Челси» 5 миллионов евро.

На игрока также претендовал «Шахтер», но ивуариец не захотел играть в Украине.

В нынешнем сезоне он сделал два ассиста в 12 матчах.