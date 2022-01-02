«Аталанта» опередила «Шахтер» в подписании Бога
«Аталанта» провела медосмотр Бога
Ивуариец покинул «Сассуоло»
08:30
Фото: Sky Sports
Полузащитник «Сассуоло» Жереми Бога провел медосмотр «Аталанте».
О трансфере должны объявить 2 января. Бога остался в Бергамо, чтобы завершить трансфер, сообщает Sky Sport Italia.
«Сассуоло» получит за игрока 22 миллионов евро. В свое время за него заплатили «Челси» 5 миллионов евро.
На игрока также претендовал «Шахтер», но ивуариец не захотел играть в Украине.
В нынешнем сезоне он сделал два ассиста в 12 матчах.
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