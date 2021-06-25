Легенда сборной Германии: «Если Санчо недостаточно хорош для Англии, мы хотели бы дать ему немецкий паспорт»
Авторитетный портал спрогнозировал победителя Евро-2020 и возможную пару финалистов
Больше всего шансов на триумф у сборной Англии
Стоунз и Пикфорд / Фото: Getty Images
Авторитетный статистический портал Gracenote спрогнозировал победителя Евро-2020, а также возможную пару финалистов турнира.
Больше всего шансов на победу в турнире имеют сборные:
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Англии — 16,5%,
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Бельгии — 15%,
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Франции — 11,8%,
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Италии — 10,1%,
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Испании — 7,6%,
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Нидерландов — 7,6%.
Также портал спрогнозировал и возможные пары финалистов:
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Бельгия — Англия — 7%,
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Франция — Англия — 5,9%,
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Италия — Англия — 5,2%,
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Испания — Англия — 4,3%,
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Бельгия — Нидерланды — 4,2%.
Напомним, матчи 1/8 финала Евро-2020 начнутся уже завтра, 26 июня.