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Авторитетный портал спрогнозировал победителя Евро-2020 и возможную пару финалистов

Больше всего шансов на триумф у сборной Англии
Футбол Евро-2020
14:12
Авторитетный портал спрогнозировал победителя Евро-2020 и возможную пару финалистов
Стоунз и Пикфорд / Фото: Getty Images

Авторитетный статистический портал Gracenote спрогнозировал победителя Евро-2020, а также возможную пару финалистов турнира.

Больше всего шансов на победу в турнире имеют сборные:

  • Англии — 16,5%,

  • Бельгии — 15%,

  • Франции — 11,8%,

  • Италии — 10,1%,

  • Испании — 7,6%,

  • Нидерландов — 7,6%.

Также портал спрогнозировал и возможные пары финалистов:

  • Бельгия — Англия — 7%,

  • Франция — Англия — 5,9%,

  • Италия — Англия — 5,2%,

  • Испания — Англия — 4,3%,

  • Бельгия — Нидерланды — 4,2%.

Напомним, матчи 1/8 финала Евро-2020 начнутся уже завтра, 26 июня.

Петр Приходько
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Теги

сборная Англии (футбол) сборная Бельгии (футбол)

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