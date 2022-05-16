Дубль Беседина и крутой жест Вербича. «Динамо» провело первый матч после полномасштабного вторжения россии и победило
Бєсєдін, Буяльський і Гармаш не зіграють з Шотландією у плей-офф відбору на ЧС-2022
Гравці київського «Динамо» залишилися поза складом команди Петракова
21:27
Артем Бєсєдін / Фото - FacebookТроє футболістів київського «Динамо» не готуватимуться у складі збірної України до матчу плей-офф відбору на ЧС-2022 проти команди Шотландії.
Це Артем Бєсєдін, Віталій Буяльський та Денис Гармаш. Зазначимо, що гравці були викликані у розташування команди на товариські матчі та зіграли у першому спарингу проти гладбахської «Боруссії».
Згодом стануть відомі імена ще трьох гравців збірної України, яких головний тренер національної збірної Олександр Петраков виключив зі списку тих, хто готуватиметься до матчу 1 червня.
Напередодні до тренувального табору національної збірної України у Словенії приєдналися три футболісти. Це Данило Сікан («Ганза»/»Шахтар»), Олександр Зубков («Ференцварош») та Тарас Качараба («Славія»).
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