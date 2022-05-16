Бєсєдін, Буяльський і Гармаш не зіграють з Шотландією у плей-офф відбору на ЧС-2022

Гравці київського «Динамо» залишилися поза складом команди Петракова

Артем Бєсєдін / Фото - Facebook

до тренувального табору національної збірної України у Словенії приєдналися три футболісти

Це

(«Ганза»/»Шахтар»),

(«Ференцварош») та

(«Славія»).

Троє футболістів київського «Динамо» не готуватимуться у складі збірної України до матчу плей-офф відбору на ЧС-2022 проти команди Шотландії.Цета. Зазначимо, що гравці були викликані у розташування команди на товариські матчі та зіграли у першому спарингу проти гладбахської «Боруссії».Згодом стануть відомі імена ще трьох гравців збірної України, яких головний тренер національної збірноївиключив зі списку тих, хто готуватиметься до матчу 1 червня.Напередодні