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Бєсєдін, Буяльський і Гармаш не зіграють з Шотландією у плей-офф відбору на ЧС-2022

Гравці київського «Динамо» залишилися поза складом команди Петракова
Футбол Сборная Украины
21:27
Бєсєдін, Буяльський і Гармаш не зіграють з Шотландією у плей-офф відбору на ЧС-2022
Артем Бєсєдін / Фото - Facebook
Троє футболістів київського «Динамо» не готуватимуться у складі збірної України до матчу плей-офф відбору на ЧС-2022 проти команди Шотландії.

Це Артем Бєсєдін, Віталій Буяльський та Денис Гармаш. Зазначимо, що гравці були викликані у розташування команди на товариські матчі та зіграли у першому спарингу проти гладбахської «Боруссії».

Згодом стануть відомі імена ще трьох гравців збірної України, яких головний тренер національної збірної Олександр Петраков виключив зі списку тих, хто готуватиметься до матчу 1 червня.

Напередодні до тренувального табору національної збірної України у Словенії приєдналися три футболістиЦе Данило Сікан («Ганза»/»Шахтар»), Олександр Зубков («Ференцварош») та Тарас Качараба («Славія»).

Владимир Кириченко
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Теги

Артем Беседин Виталий Буяльский Денис Гармаш Александр Петраков

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