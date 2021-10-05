«Барселона» до сих пор не выплатила другим клубам 115 млн евро за трансферы

Финансовое положение каталонцев оставляет желать лучшего

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«Барселона» должна нескольким клубам внушительные суммы за покупки футболистов, сообщает издание Marca.

Каталонцы до сих пор не выплатили еще 39 миллионов «Ювентусу» за трансфер Миралема Пьянича, 48 миллионов «Аякса» за покупки Френки Де Йонга и Сержиньо Деста, и 13 миллионов «Ливерпулю» за переход Филиппе Коутиньо.

Но «блаугранас» удалось сократить задолженность перед другими клубами почти на 30%.

Тем не менее, из-за финансового положения каталонцы не могут сменить главного тренера Рональда Кумана, при котором команда показывает неутешительные результаты.