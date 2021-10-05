«Барселона» могла сохранить Месси. Президент Примеры назвал единственный способ

Хавьер Тебас / фото - Marca

Президент Примеры Хавьер Тебас рассказал COPE, что могло помочь «Барселоне» сохранить в составе Лионеля Месси, ушедшего летом в ПСЖ:

Я сказал ему: «В тот день, когда о сделке станет известно, Флорентино (президент «Реала» Флорентино Перес – прим. XSPORT) попытается сорвать ее». И Лапорта сказал мне: «Нет, нет, у меня есть характер». Я не сомневаюсь, что за всем этим стоит Флорентино.

Было соглашение, что, если бы «Барса» подписала контракт с CVC, они могли бы направить 15% денег на подписание игроков. На мой взгляд, они могли сохранить Месси.

Лапорта подписал таких игроков, как Мемфис, Агуэро… Если бы он не подписывал их, Месси мог бы продолжить выступать за «Барселону».