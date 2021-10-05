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«Барселона» могла сохранить Месси. Президент Примеры назвал единственный способ

Аргентинский форвард покинул команду этим летом
Футбол Примерa (Испания)
14:44
«Барселона» могла сохранить Месси. Президент Примеры назвал единственный способ
Хавьер Тебас / фото - Marca

Президент Примеры Хавьер Тебас рассказал COPE, что могло помочь «Барселоне» сохранить в составе Лионеля Месси, ушедшего летом в ПСЖ:

«Я обедал в доме Лапорты, и он согласился подписать соглашение CVC. Я не знал, сможет ли клуб продлить Месси благодаря этому, но позже мне позвонил Лапорта. «Можем ли мы ускорить сделку с CVC? Парень (Месси – прим. XSPORT) нервничает.

Я сказал ему: «В тот день, когда о сделке станет известно, Флорентино (президент «Реала» Флорентино Перес – прим. XSPORT) попытается сорвать ее». И Лапорта сказал мне: «Нет, нет, у меня есть характер». Я не сомневаюсь, что за всем этим стоит Флорентино.

Было соглашение, что, если бы «Барса» подписала контракт с CVC, они могли бы направить 15% денег на подписание игроков. На мой взгляд, они могли сохранить Месси.

Лапорта подписал таких игроков, как Мемфис, Агуэро… Если бы он не подписывал их, Месси мог бы продолжить выступать за «Барселону».

Перед началом сезона Тебас пытался провернуть сделку по продаже части прав на трансляции Ла Лиги инвестиционному фонду CVC.

Но когда Примера объявила о соглашении, боссы «Реала» и «Барселоны» были готовы подать в суд на Тебаса и даже покинуть испанский чемпионат.

Напомним, Тебас обвинил Переса в препятствовании развития Примеры.

 

Павел Харченко
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Теги

Барселона (футбол) Лионель Месси Хавьер Тебас

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