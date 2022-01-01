Беланда: «Когда ехал в Украину, то в голове был образ холодной войны, автоматов»
Атакующий полузащитник турецкого «Демиспора» Юнес Беланда вспомнил в интервью So Foot свой трансфер в киевское «Динамо» в 2013-м году.
Если смотреть со стороны, чемпионат Украины имеет несколько экзотическую репутацию. Что убедило вас перейти туда?
«Это правда, если со стороны смотреть. Я сначала сказал себе: «Куда я еду, черт возьми?» У меня в голове был образ холодной войны, автоматов Калашникова. Но президент «Динамо» знал меня наизусть. Он хотел создать вокруг меня команду и знал, что я могу играть на фланге или шестерку, как когда был моложе.
Он не из тех, кто сказал себе: «Ах, он был чемпионом Франции, так что мы сделаем на него ставку». А потом он напомнил мне, что «Шахтер» четыре года был чемпионом Украины. Меня зацепил вызов, а остальное мы знаем: нам пришлось ждать сезон, но мы выиграли чемпионат дважды подряд, помимо Кубка.
Я был не один, переехал с братом и женой. Там же родились наши первые двое детей. Даже когда начались события Майдана, я никогда не чувствовал себя неуверенно, и Киев я запомнил навсегда. Я прожил там одни из лучших лет взрослой жизни.
Единственный раз, когда я думал об уходе, было после начала войны на Донбассе, потому что чемпионат был остановлен на несколько месяцев, я хотел продолжать играть».
Беланда перешел в киевский клуб в 2013-м году после победы с «Монпелье» в чемпионате Франции в сезоне 11/12.
В столице Украины француз провел 4 года, где за 88 матчей набрал 27 очков по системе гол+пас.
Ранее Беланда заявил, что перешел в «Динамо» не из-за денег.
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