Беланда: «Когда ехал в Украину, то в голове был образ холодной войны, автоматов»

Юнес Беланда / фото - Obozrevatel

Атакующий полузащитник турецкого «Демиспора» Юнес Беланда вспомнил в интервью So Foot свой трансфер в киевское «Динамо» в 2013-м году.

Если смотреть со стороны, чемпионат Украины имеет несколько экзотическую репутацию. Что убедило вас перейти туда?

Он не из тех, кто сказал себе: «Ах, он был чемпионом Франции, так что мы сделаем на него ставку». А потом он напомнил мне, что «Шахтер» четыре года был чемпионом Украины. Меня зацепил вызов, а остальное мы знаем: нам пришлось ждать сезон, но мы выиграли чемпионат дважды подряд, помимо Кубка.

Я был не один, переехал с братом и женой. Там же родились наши первые двое детей. Даже когда начались события Майдана, я никогда не чувствовал себя неуверенно, и Киев я запомнил навсегда. Я прожил там одни из лучших лет взрослой жизни.

Единственный раз, когда я думал об уходе, было после начала войны на Донбассе, потому что чемпионат был остановлен на несколько месяцев, я хотел продолжать играть».