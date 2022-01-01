Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 4
Сейчас 2
Сегодня 6
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Футбол (4 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Окончен
17:00 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Окончен
17:00 Лестер - Норвич -:- Перенесен
19:30 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Окончен
Футбол (2 события из 5) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Лидс - Бернли 3:1 2-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
17:15 Атлетико - Райо Вальекано 1:0 1-й тайм
Футбол (6 событий из 11) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Лидс - Бернли 3:1 2-й тайм
16:00 Саутгемптон - Ньюкасл : Перенесен
18:30 Челси - Ливерпуль -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
15:00 Хетафе - Реал 1:0 Окончен
17:15 Атлетико - Райо Вальекано 1:0 1-й тайм
22:00 Мальорка - Барселона -:- Запланирован
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:00 Вильярреал - Леванте -:- Запланирован

Беланда: «Когда ехал в Украину, то в голове был образ холодной войны, автоматов»

Хавбек переходил в «Динамо» в качестве чемпиона Франции
Футбол Украинская Премьер-лига
01 января 17:37
Беланда: «Когда ехал в Украину, то в голове был образ холодной войны, автоматов»
Юнес Беланда / фото - Obozrevatel

Атакующий полузащитник турецкого «Демиспора» Юнес Беланда вспомнил в интервью So Foot свой трансфер в киевское «Динамо» в 2013-м году.

Если смотреть со стороны, чемпионат Украины имеет несколько экзотическую репутацию. Что убедило вас перейти туда?

«Это правда, если со стороны смотреть. Я сначала сказал себе: «Куда я еду, черт возьми?» У меня в голове был образ холодной войны, автоматов Калашникова. Но президент «Динамо» знал меня наизусть. Он хотел создать вокруг меня команду и знал, что я могу играть на фланге или шестерку, как когда был моложе.

Он не из тех, кто сказал себе: «Ах, он был чемпионом Франции, так что мы сделаем на него ставку». А потом он напомнил мне, что «Шахтер» четыре года был чемпионом Украины. Меня зацепил вызов, а остальное мы знаем: нам пришлось ждать сезон, но мы выиграли чемпионат дважды подряд, помимо Кубка.

Я был не один, переехал с братом и женой. Там же родились наши первые двое детей. Даже когда начались события Майдана, я никогда не чувствовал себя неуверенно, и Киев я запомнил навсегда. Я прожил там одни из лучших лет взрослой жизни.

Единственный раз, когда я думал об уходе, было после начала войны на Донбассе, потому что чемпионат был остановлен на несколько месяцев, я хотел продолжать играть».

Беланда перешел в киевский клуб в 2013-м году после победы с «Монпелье» в чемпионате Франции в сезоне 11/12.

В столице Украины француз провел 4 года, где за 88 матчей набрал 27 очков по системе гол+пас.

Ранее Беланда заявил, что перешел в «Динамо» не из-за денег.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Динамо Киев Юнес Беланда

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Шацких: «УПЛ и Лига чемпионов – это земля и космос»
Шацких: «УПЛ и Лига чемпионов – это земля и космос»
Футбол Украинская Премьер-лига
01 января 22:02
Тренер «Львова» Дулуб: «Динамо» играет в более атакующий футбол, нежели «Шахтер»
Тренер «Львова» Дулуб: «Динамо» играет в более атакующий футбол, нежели «Шахтер»
Футбол Украинская Премьер-лига
01 января 15:50
Тренер «Динамо» U-19: «На хорошем уровне провели групповой этап Юношеской лиги UEFA»
Тренер «Динамо» U-19: «На хорошем уровне провели групповой этап Юношеской лиги UEFA»
Футбол Лига чемпионов UEFA
01 января 14:58
Буяльский почти достал Цыганкова, Гармаш – в тройке. Лучшие бомбардиры «Динамо» в 2021 году
Буяльский почти достал Цыганкова, Гармаш – в тройке. Лучшие бомбардиры «Динамо» в 2021 году
Футбол Украинская Премьер-лига
01 января 13:02
«Эвертон» официально объявил о покупке Миколенко
«Эвертон» официально объявил о покупке Миколенко
Футбол Премьер-Лига (Англия)
01 января 12:30
Суркис поздравил болельщиков с Новым годом
Суркис поздравил болельщиков с Новым годом
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 21:57

Новости: Футбол

Стала известна зарплата Миколенко в «Эвертоне»
Стала известна зарплата Миколенко в «Эвертоне»
Украинские легионеры
17:24
Гвардиола: «Дайте титул АПЛ нам, и мы полетим на Мальдивы»
Гвардиола: «Дайте титул АПЛ нам, и мы полетим на Мальдивы»
Премьер-Лига (Англия)
17:01
«Реал» уступил аутсайдеру, во второй раз за три игры потеряв очки
«Реал» уступил аутсайдеру, во второй раз за три игры потеряв очки
Примерa (Испания)
16:55
«Барселона» не может заявить Торреса из-за финансовых проблем
«Барселона» не может заявить Торреса из-за финансовых проблем
Примерa (Испания)
16:34
Здравствуй, Англия! Миколенко представили на стадионе «Эвертона»
Здравствуй, Англия! Миколенко представили на стадионе «Эвертона»
Украинские легионеры
16:05
Он тоже человек! Месси сдал положительный тест на коронавирус
Он тоже человек! Месси сдал положительный тест на коронавирус
Лига 1 (Франция)
15:57
Источник: Шевченко встретился с российским футболистом, чтобы пригласить его в «Дженоа»
Источник: Шевченко встретился с российским футболистом, чтобы пригласить его в «Дженоа»
Серия А (Италия)
15:41
Куртуа вышел в основе после карантина и отложил первый за год матч Лунина до среды
Куртуа вышел в основе после карантина и отложил первый за год матч Лунина до среды
Украинские легионеры
15:22
«Милан» и «Интер» сразятся за капитана «Торино»
«Милан» и «Интер» сразятся за капитана «Торино»
Серия А (Италия)
14:41
Все новости

Популярные новости

«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 21:46
35
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Бокс Профессиональный бокс
03:52
5
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 12:38
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Бокс Профессиональный бокс
29 декабря 2021г. 20:30
1
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 2021г. 11:59
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 2021г. 20:41
Все новости