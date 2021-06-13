Бензема: «Не думал о том, что могу пропустить Евро-2020»

Форвард готов к матчу с Германией

Фото: Goal.com

Нападающий сборной Франции Карим Бензема сообщил Sky Sports, что готов сыграть против Германии в первом для команды матче Евро-2020.

«Я в порядке, вернулся в общую группу в субботу. Болевых ощущений нет, я не думал о том, что могу пропустить Евро. Сначала было очень больно, но это всего лишь ушиб. В товарищеской игре с Болгарией было необязательно оставаться на поле после этого ушиба, так что я решил попросить замену. У нас в сборной прекрасный медицинский штаб, все было сделано очень быстро. Сейчас чувствую себя отлично и готов к турниру на 100 процентов».

Карим получил травму в товарищеском матче перед Евро. Он получил ушиб и покидал поле в слезах.

Впрочем, после медобследования врачи сообщили, что Бензема будет готов в течении пары дней.

Игра состоится 15 июня в 22:00.