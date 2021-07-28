Бессмертный рассказал о недооценке со стороны «Шахтера»

«Горняки» больше не допустят такой ошибки

Анатолий Бессмертный / фото - FootBoom

Главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный в преддверии матча с «Шахтером» вспомнил прошлогоднюю победу своей команды над горняками (3:2):

«Это был один из первых моих поединков у руля «Львова» и в нем всего было понемногу: недооценка со стороны горняков, фарт, запредельная самоотдача моих подопечных, позволившая им прыгнуть выше головы. Та мартовская победа помогла львовянам поверить в свои силы. Мы выдали еще несколько ярких поединков, вычеркнув себя из списка претендентов на понижение в классе. Конечно, тот наш взлет в Харькове еще долго вспоминали, но это уже история, перевернутая страница».

На ваш взгляд, режиссура пятничного противостояния на «Арене-Львов» будет такой же, что и в марте в Харькове?

«Конек «Шахтера» – контроль мяча, в этом компоненте ему сложно бросить вызов. Убежден, что уже не будет и шапкозакидательского отношения со стороны соперника. Значит, придется искать другие нереализованные резервы. До поединка с горняками еще достаточно времени и, надеюсь, мы сумеем подойти к матчу во всеоружии».

В своем первом матче УПЛ львовяне поделили очки с «Мариуполем», а вот «Шахтер» уверенно провел матч с «Ингульцом». «Горняки» сыграли так, что соперник был в шоке от их игры.

Ко второму туру чемпионата «Львов» справился с главной проблемой – коронавирусом. Все игроки вылечились и подойдут к матчу в полной боевой готовности.

Напомним, перед матчем в общую группу вернется хавбек «Шахтера».