Первый матч сезона в УПЛ между «Львовом» и «Мариуполем» завершился ничьей
Бессмертный: «У «Львова» не задался старт игры»
Тренер – о ничьей с «Мариуполем»
Фото: ФК Львов
Главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный прокомментировал ничью с «Мариуполем» (1:1) в 1-м туре УПЛ.
«Действительно, в начале игры Эрнест допустил ошибку, которая привела к пропущенному нами голу, но затем мы сумели успокоить его, и игра всей команды сразу преобразилась. Где-то, начало игры не задалось у каждого.
Многих игроков не было сегодня в заявке, где-то — нервы на старте сезона дают о себе знать. Я от его игры получил сегодня удовольствие. Как и от игры всей команды в целом.
Также, я очень рад за Артура Ременяка. Парни очень тяжело работали на подготовительных сборах и где-то Артур затерялся. Под конец сборов уже начал «выплывать», и тренерский штаб доверил ему место в стартовом составе».
Впечатлениями о ничьей поделился и тренер «Мариуполя».
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