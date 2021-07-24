Бессмертный: «У «Львова» не задался старт игры»

Фото: ФК Львов

Главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный прокомментировал ничью с «Мариуполем» (1:1) в 1-м туре УПЛ.

Многих игроков не было сегодня в заявке, где-то — нервы на старте сезона дают о себе знать. Я от его игры получил сегодня удовольствие. Как и от игры всей команды в целом.

Также, я очень рад за Артура Ременяка. Парни очень тяжело работали на подготовительных сборах и где-то Артур затерялся. Под конец сборов уже начал «выплывать», и тренерский штаб доверил ему место в стартовом составе».