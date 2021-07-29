Бессмертный рассказал о недооценке со стороны «Шахтера»
Бессмертный: «У «Шахтера» очень изменилась стратегия, неплохой микс коротких и средних передач»
Наставник уже неплохо изучил дончан
Анатолий Бессмертный / Фото: ПФК Львов
Главный тренер Львова Анатолий Бессмертный высказался об ожиданиях от поединка против «Шахтера» во 2-м туре УПЛ.
«Шахтер» очень сильно выглядел против «Ингульца». Соперника уважаем, но не боимся.
Очень изменилась стратегия, неплохой микс коротких и средних передач, высококвалифицированный подбор исполнителей. Легко не будет, но мы готовимся».
Напомним, «Львов» к матчу с «Шахтером» подойдет в оптимальном составе, без инфицированных игроков на коронавирус.
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