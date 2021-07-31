Бессмертный: «Замены «Шахтера» перевернули игру»

Анатолий Бессмертный / фото - FootBoom

Главный тренер «Льова» Анатолий Бессмертный рассказал, что привело к разгромному поражению от «Шахтера» (0:3):

Старались выбегать в контратаки, но без особого успеха. «Шахтеру» с нами было тоже нелегко, потому что мы перекрывали все свободные зоны. План на игру был нормальный. Соперник постоянно контролировал мяч, где-то в конце нам не хватило сил и концентрации.

После игры мы обсуждали с командой, что замены «Шахтера» перевернули игру, а наши – немного не сработали.

Тем не менее, я благодарен игрокам за игру».