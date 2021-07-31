Бессмертный: «Замены «Шахтера» перевернули игру»
Главный тренер «Льова» Анатолий Бессмертный рассказал, что привело к разгромному поражению от «Шахтера» (0:3):
«В первом тайме мы старались нейтрализовать все сильные стороны «Шахтера», местами это получалось. Соперник владел преимуществом, но острых моментов возле наших ворот практически не было.
Старались выбегать в контратаки, но без особого успеха. «Шахтеру» с нами было тоже нелегко, потому что мы перекрывали все свободные зоны. План на игру был нормальный. Соперник постоянно контролировал мяч, где-то в конце нам не хватило сил и концентрации.
После игры мы обсуждали с командой, что замены «Шахтера» перевернули игру, а наши – немного не сработали.
Тем не менее, я благодарен игрокам за игру».
Главный тренер «горняков» Роберто Де Дзерби сделал точечные замены, которые решили судьбу матча: Марлос отдал передачу на гол Траоре, Дентиньо удвоил счет первым своим касанием, а Педриньо довел игру до разгрома на 95-й минуте.
Ранее Бессмертный заявлял, что ему не стыдно за свою команду.
Напомним, Де Дзерби рассказал, о чем думала команда в прошедшем матче.
Комментарии 0