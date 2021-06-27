Хавбек Дании: «Бэйл – один из лучших, с кем я только играл»
Бэйл: «Хотел бы закончить Евро иначе, но все равно горд за наших игроков»
Уэльс разгромно уступил Дании в 1/8 финала Евро-2020
Гарет Бэйл / Фото - Sky Sports
Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл высказался по поводу разгромного поражения своей команды в матче 1/8 финала Евро-2020 против Дании (0:4). Слова капитана команды приводит пресс-служба UEFA.
Игра пошла не так, как мы хотели. С нашей точки зрения, мы начали очень хорошо, но потом все изменилось. Мы попробовали сыграть лучше во втором тайме, но снова пропустили, и после этого потеряли кураж.
Итог матча нас очень расстроил. Ребята подавлены и злы, и это понятно. Я предпочел бы закончить турнир иначе.
Очень обидно – вот все, что я могу сказать. Мы упустили шанс, но мы по крайней мере боролись, и я все равно горжусь нашими игроками.
Разумеется, мы все опустошены. Я думаю, мы хорошо играли первые 20-25 минут первого тайма. Мы полностью контролировали игру, создавали моменты. Теперь нам нужно извлечь из этого урок. Мы сделаем это и пойдем дальше.
Ранее Флорентино Перес намекнул на возвращение Бэйла в «Реал».
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