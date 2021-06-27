Бэйл: «Хотел бы закончить Евро иначе, но все равно горд за наших игроков»

Гарет Бэйл / Фото - Sky Sports

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл высказался по поводу разгромного поражения своей команды в матче 1/8 финала Евро-2020 против Дании (0:4). Слова капитана команды приводит пресс-служба UEFA.

Итог матча нас очень расстроил. Ребята подавлены и злы, и это понятно. Я предпочел бы закончить турнир иначе.

Очень обидно – вот все, что я могу сказать. Мы упустили шанс, но мы по крайней мере боролись, и я все равно горжусь нашими игроками.

Разумеется, мы все опустошены. Я думаю, мы хорошо играли первые 20-25 минут первого тайма. Мы полностью контролировали игру, создавали моменты. Теперь нам нужно извлечь из этого урок. Мы сделаем это и пойдем дальше.