Бэйл не забил пенальти, но сделал 2 ассиста в матче с Турцией и принес Уэльсу победу

У команды Гюнеша 0 очков после 2 матчей на Евро-2020

Фото: UEFA

В матче 2-го тура Евро-2020 Турция и Уэльс встретились в Баку.

С первых минут валлийцы выглядели посвежее и создавали более опасные моменты, нежели команда Турции. Но затем игра немного выровнялась, турки начали создавать моменты, которые, правда, в голы не конвертировались.

В конце первого тайма Уэльс забил: классную комбинацию разыграли лидеры команды – Бэйл и Рэмзи, последний пробил Чакыра.

Во 2-м тайме Уэльс имел множество шансов на 2-й мяч, а на 61-й минуте Бэйл не реализовал пенальти, пробив значительно выше ворот.

Турция пыталась сравнять счет, но Уэльс грамотно держал оборону. А в конце матча валлийцы добили соперника – после ассиста Бэйла отличился Коннор Робертс.

Встреча завершилась победой команды Пейджа, которая набрала 4 очка после 2-х матчей. У Турции остался 0. Как по очкам, так и по голам.

Евро-2020, 2-й тур

Турция – Уэльс 0:2

Голы: Рэмзи, 43, Робертс, 90+6

Турция: Чакыр, Айхан, Челик, Мераш (Мюльдюр, 73), Сеюнджю, Ундер (Кахведжи, 83), Йокушлу (Демирал, 46), Чалханоглу, Туфан (Языджи, 46), Йылмаз, Караман (Дервишоглу, 75).

Уэльс: Уорд, Робертс, Родон, Дэвис, Мифем, Аллен (Ампаду, 73), Моррелл, Бэйл, Рэмзи (Уилсон, 85), Джеймс, Мур.