А теперь стартует настоящее Евро! Первые матчи раунда плей-офф: Италия – Австрия, Уэльс – Дания
Бэйл попытается забить Шмейхелю. Составы на первый матч 1/8 финала на Евро-2020
Уэльс встретится с Данией в Амстердаме
Каспер Шмейхель / Фото - Reuters
Сборная Уэльса на «Йохан Кройфф Арене» сыграет в матче 1/8 финала Евро-2020 против Дании. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.
Главный тренер валлийцев Роб Пейдж и наставник датчан Каспер Юльманн определились с составами на игру. В качестве капитанов свои команды выведут вингер Гарет Бэйл и защитник Симон Кьер.
Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Уэльс – Дания онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи.
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