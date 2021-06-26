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Бэйл попытается забить Шмейхелю. Составы на первый матч 1/8 финала на Евро-2020

Уэльс встретится с Данией в Амстердаме
Футбол Евро-2020
17:44
Бэйл попытается забить Шмейхелю. Составы на первый матч 1/8 финала на Евро-2020
Каспер Шмейхель / Фото - Reuters

Сборная Уэльса на «Йохан Кройфф Арене» сыграет в матче 1/8 финала Евро-2020 против Дании. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

Главный тренер валлийцев Роб Пейдж и наставник датчан Каспер Юльманн определились с составами на игру. В качестве капитанов свои команды выведут вингер Гарет Бэйл и защитник Симон Кьер.

Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Уэльс – Дания онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи.

Сергей Стаднюк
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