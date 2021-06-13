Цыганков точно не сыграет с Нидерландами
Без Цыганкова и еще двух футболистов. Известна заявка сборной Украины на матч с Нидерландами
Встреча состоится уже сегодня вечером
Cборная Украины тренируется в Амстердаме / Фото: Getty Images
Стала известна заявка сборной Украины на матч 1-го тура группового раунда Евро-2020 против Нидерландов. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Вратари: Бущан, Пятов, Трубин
Защитники: Соболь, Кривцов, Забарный, Миколенко, Караваев, Матвиенко, Тымчик, Попов
Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Марлос, Макаренко, Зинченко, Зубков
Нападающие: Яремчук, Беседин, Довбик.
В заявку не вошли Виктор Цыганков, о чем ранее сообщалось, а также полузащитники Роман Безус и Георгий Судаков.
Следите за матчем Нидерланды – Украина вместе с XSPORT.ua начиная с 22:00.
Видео трансляция матча Нидерланды – Украина.
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