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Без Цыганкова и еще двух футболистов. Известна заявка сборной Украины на матч с Нидерландами

Встреча состоится уже сегодня вечером
Футбол Евро-2020
10:40
Без Цыганкова и еще двух футболистов. Известна заявка сборной Украины на матч с Нидерландами
Cборная Украины тренируется в Амстердаме / Фото: Getty Images

Стала известна заявка сборной Украины на матч 1-го тура группового раунда Евро-2020 против Нидерландов. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Вратари: Бущан, Пятов, Трубин

Защитники: Соболь, Кривцов, Забарный, Миколенко, Караваев, Матвиенко, Тымчик, Попов

Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Марлос, Макаренко, Зинченко, Зубков

Нападающие: Яремчук, Беседин, Довбик.

В заявку не вошли Виктор Цыганков, о чем ранее сообщалось, а также полузащитники Роман Безус и Георгий Судаков.

Следите за матчем Нидерланды – Украина вместе с XSPORT.ua начиная с 22:00.

Видео трансляция матча Нидерланды – Украина.

Онлайн трансляция матча Нидерланды – Украина.

Петр Приходько
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Теги

Нидерланды - Украина сборная Нидерландов (футбол)

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