Бондаренко и Костышин перейдут в «Александрию»

Также команда ждет Авагимяна

Фото: ФК Ворскла

«Александрия» подпишет защитника «Шахтера» Валерия Бондаренко и полузащитника Дениса Костышина.

Первый перейдет в аренду из донецкого клуба. Первую часть сезона он провел в аренде в «Ворскле», но там не заиграл. Именно из «Александрии» Бондаренко перешел в «Шахтер» в 2018-м году.

Что касается Костышина, то он покинул «Колос» в декабре.

Также клуб надеется завершить переговоры по хавбеку «Черноморца» Артуру Авагимяну.