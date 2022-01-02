Главный тренер «Александрии» рассказал, когда общественность узнает о новичках клуба
Бондаренко и Костышин перейдут в «Александрию»
Также команда ждет Авагимяна
Фото: ФК Ворскла
«Александрия» подпишет защитника «Шахтера» Валерия Бондаренко и полузащитника Дениса Костышина.
Первый перейдет в аренду из донецкого клуба. Первую часть сезона он провел в аренде в «Ворскле», но там не заиграл. Именно из «Александрии» Бондаренко перешел в «Шахтер» в 2018-м году.
Что касается Костышина, то он покинул «Колос» в декабре.
Также клуб надеется завершить переговоры по хавбеку «Черноморца» Артуру Авагимяну.
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