Бонуччи: «Три года назад выход в финал Евро казался для нас утопией»

Италия сыграет в решающем матче турнира с Англией

Леонардо Бонуччи / Фото: Twitter

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи высказался о грядущем матче с Англией в финале Евро-2020. Слова центрбека приводит пресс-служба UEFA.

«Три года назад выход в финал казался утопией, но лишний год опыта помог нам. Наличие большого количества талантов в полузащите значительно упростило весь наш путь.

У Англии очень сильные нападающие: быстрые на флангах и мощные в центре, будь то Кейн или Кэлверт-Льюин. Кейн – один из сильнейших в мире, как и те нападающие, против которых мы играли в последних матчах. В начале турнира я сразу сказал, что Англия будет одним из фаворитов на победу.

Два центральных защитника сборной Англии – Магуайр и Стоунз – обладают огромным опытом, выступая за МЮ и «Сити». Чтобы удивить их, потребуется большая хитрость.

Чиро Иммобиле и Белотти должны сохранять спокойствие. Когда они не забивают, их критикуют, но они очень важны в плане командной работы. Это мы должны выводить их на позиции для результативного удара. В любом случае они отдадут все силы и могут сыграть решающую роль».



Видео трансляция матча Италия – Англия.

Онлайн трансляция матча Италия – Англия.