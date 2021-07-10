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22:00 Италия - Англия -:- Запланирован

Бонуччи: «Три года назад выход в финал Евро казался для нас утопией»

Италия сыграет в решающем матче турнира с Англией
Футбол Евро-2020
11:06
Бонуччи: «Три года назад выход в финал Евро казался для нас утопией»
Леонардо Бонуччи / Фото: Twitter

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи высказался о грядущем матче с Англией в финале Евро-2020. Слова центрбека приводит пресс-служба UEFA.

«Три года назад выход в финал казался утопией, но лишний год опыта помог нам. Наличие большого количества талантов в полузащите значительно упростило весь наш путь.

У Англии очень сильные нападающие: быстрые на флангах и мощные в центре, будь то Кейн или Кэлверт-Льюин. Кейн – один из сильнейших в мире, как и те нападающие, против которых мы играли в последних матчах. В начале турнира я сразу сказал, что Англия будет одним из фаворитов на победу.

Два центральных защитника сборной Англии – Магуайр и Стоунз – обладают огромным опытом, выступая за МЮ и «Сити». Чтобы удивить их, потребуется большая хитрость.

Чиро Иммобиле и Белотти должны сохранять спокойствие. Когда они не забивают, их критикуют, но они очень важны в плане командной работы. Это мы должны выводить их на позиции для результативного удара. В любом случае они отдадут все силы и могут сыграть решающую роль».


Видео трансляция матча Италия – Англия.

Онлайн трансляция матча Италия – Англия.

Петр Приходько
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Леонардо Бонуччи сборная Италии (футбол) сборная Англии (футбол)

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