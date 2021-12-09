«Зенит» на 94-й минуте спас ничью в матче с «Челси», «Ювентус» одолел «Мальме» и занял 1-е место в группе
Бонуччи: «Цель «Ювентуса» – четвертьфинал Лиги чемпионов»
Туринцы вышли из группы с первого места
16:45
Фото: Sky Sports
Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал Football-Italia о цели команды на плей-офф Лиги чемпионов.
«Для нас было бы лицемерием говорить, что «Бавария», «Челси», «Реал» и Ливерпуль сейчас не имеют чего-то большего, чем «Ювентус».
Мы можем только надеяться на лучшую физическую и психологическую форму в 1/8 финала, чтобы двигаться вперед. Минимальная цель для «Ювентуса» – выйти в восьмерку последних матчей Лиги чемпионов.
Какой бы ни была жеребьевка для нас, будь то «Пари Сен-Жермен» или «Атлетико» Мадрид, нам нужно выйти на эти матчи в наилучшей возможной форме. Нам нужно хотя бы выйти в четвертьфинал».
«Ювентус» вышел из группы с первого места, опередив «Челси».
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