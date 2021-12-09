Бонуччи: «Цель «Ювентуса» – четвертьфинал Лиги чемпионов»

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Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал Football-Italia о цели команды на плей-офф Лиги чемпионов.

Мы можем только надеяться на лучшую физическую и психологическую форму в 1/8 финала, чтобы двигаться вперед. Минимальная цель для «Ювентуса» – выйти в восьмерку последних матчей Лиги чемпионов.

Какой бы ни была жеребьевка для нас, будь то «Пари Сен-Жермен» или «Атлетико» Мадрид, нам нужно выйти на эти матчи в наилучшей возможной форме. Нам нужно хотя бы выйти в четвертьфинал».