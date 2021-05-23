Борис Колесников: «До Евро-2012 во Львове была пустыня»

Борис Колесников / Фото - УХЛ

Вице-президент «Шахтера» Борис Колесников рассказал в интервью YouTube-каналу «BurBuzz» о том, как проходила подготовка к Евро-2012. Тогда Колесников был вице-премьер-министром Украины и министром инфраструктуры.

Дальше мы практически не соприкасались. Дальше велась работа с Маркияном Лубкивским. С Григорием Суркисом мы соприкасались только во время приема официальных чиновников из UEFA.

Основная инженерно-строительная часть была на нашей команде, а сам турнир организовывал UEFA. Почти 50 тысяч человек участвовало в работах и полмиллиона смежников. Эта работа показала, что для Украины ничего невозможного не существует.

Украина была на волоске от вылета по всем объектам. Я приехал на НСК «Олимпийский», там все как после бомбежки. Это была Хиросима. Во Львове даже Хиросимы не было, там пустыня. В Донецке не было аэропорта. Стадион шикарный, а что толку, если нет аэропорта. В Харькове его тоже не было. Во Львове не было аэропорта, взлетно-посадочной полосы и стадиона.

Только в июне путем героических трудов наших строителей удалось ситуацию подтянуть. Особенно во Львове. Я тогда сказал, что если отнимут чемпионат у Львова, то это не для всей Украины пройдет Евро.