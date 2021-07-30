Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 7
Завтра 6
Футбол (2 события из 2) показать все
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:00 ФК Львов - Шахтер 0:3 Окончен
21:00 Колос - Металлист-1925 1:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (7 событий из 7) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 ВПК-Агро - Агробизнес -:- Запланирован
17:00 Авангард - Кремень -:- Запланирован
18:00 Авангард - Николаев -:- Запланирован
19:00 Полесье - Горняк-Спорт -:- Запланирован
19:00 Олимпик - Прикарпатье -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Минай - Александрия -:- Запланирован
19:30 Черноморец - СК Днепр-1 -:- Запланирован
Футбол (6 событий из 6) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Кривбасс - Нива Т -:- Запланирован
17:00 Оболонь - Альянс -:- Запланирован
18:45 Металлист - Ужгород -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 ФК Мариуполь - Десна -:- Запланирован
19:30 Динамо - Верес -:- Запланирован
19:30 Ворскла - Рух -:- Запланирован

Бойко: «В этом году выиграть титул будет сложнее»

«Шахтер» готов навязать киевлянам серьезную борьбу
Футбол Украинская Премьер-лига
30 июля 21:39
Бойко: «В этом году выиграть титул будет сложнее»
Денис Бойко / фото - ФК Динамо

Вратарь киевского «Динамо» Денис Бойко поделился ожиданиями от старта нового сезона УПЛ.

В этом году будет тяжело выиграть чемпионат, так как «Шахтер» очень хорошо усилился.

«Я так скажу: мы не должны и не будем смотреть на то, кто и как усилился. Мы отталкиваемся только от своей игры, как было в прошлом году. И в этом году тоже ничего не изменится. Нужно смотреть только на свою игру, на ее качество. Поэтому мы будем делать все возможное.

Да, конечно, в этом году титул будет защищать намного тяжелее, чем добиваться его. Мы длительное время не были чемпионами, наконец-то ими стали и теперь будет еще тяжелее защитить титул».

Что можешь о новичках «Динамо» рассказать?

«Главный тренер определяет, кто ему нужен в команду. Но все ребята, которые пришли, считаю, соответствуют уровню «Динамо» и усилят нас, создав хорошую конкуренцию на своих позициях».

С Бесединым общался?

«Да, я переписывался с ним, спрашивал, как дела. На самом же деле, там и спрашивать особо нечего… И так понятно, что ему сейчас в первую очередь тяжело психологически, ведь Артем набрал неплохую форму.

У него была до этого допинг дисквалификация, он почти год пропустил и сейчас опять длительный период восстановления. Наверное, это тяжело психологически. Мы желаем ему только скорейшего выздоровления, чтобы он быстрее к нам вернулся и помогал нам в чемпионате».

А ты, как самый старший в команде, будешь сейчас брать Рамиреса за шкирки и говорить ему «Ты понимаешь, что такое «Динамо»?! Это – традиции, победы!»

«Посмотрим! Так, конечно, не буду его прям за шкирки брать и рассказывать, что ему нужно делать. Каждый футболист, который приходит в «Динамо», должен понимать, что это за клуб и какие цвета он защищает.

Это клуб с огромнейшей историей, думаю, любой – и иностранец, и наш – должен понимать, что это «Динамо», где большая ответственность за результат и все остальное».

Ранее Беньямин Вербич назвал главную звезду в киевском клубе.

Напомним, «Динамо» презентовало новую форму.

Источник: БОМБАРДИР Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Динамо Киев Денис Бойко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Рамирес рассказал, что затрудняло его переход в «Динамо»
Рамирес рассказал, что затрудняло его переход в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
19:58
Вербич назвал главную звезду «Динамо»
Вербич назвал главную звезду «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
19:44
Миколенко раскрыл клуб, за который планирует продолжать карьеру
Миколенко раскрыл клуб, за который планирует продолжать карьеру
Футбол Украинская Премьер-лига
18:21
Буяльский: «Шахтер» нас боится»
Буяльский: «Шахтер» нас боится»
Футбол Украинская Премьер-лига
17:52
Бущан рассказал, в какой момент Евро-2020 он хотел бы вернуться
Бущан рассказал, в какой момент Евро-2020 он хотел бы вернуться
Футбол Украинская Премьер-лига
17:29
Супряга больше не нужен? «Дженоа» договорилось с форвардом «Аталанты»
Супряга больше не нужен? «Дженоа» договорилось с форвардом «Аталанты»
Футбол Украинские легионеры
16:19

Новости: Футбол

«Колос» минимально одолел «Металлист-1925»
«Колос» минимально одолел «Металлист-1925»
Украинская Премьер-лига
22:55
Лунин определился с командой на следующий сезон
Лунин определился с командой на следующий сезон
Украинские легионеры
22:22
Матвиенко: «Забарного ждет большое будущее»
Матвиенко: «Забарного ждет большое будущее»
Украинская Премьер-лига
22:09
Арнольд подписал долгосрочный контракт с «Ливерпулем»
Арнольд подписал долгосрочный контракт с «Ливерпулем»
Премьер-Лига (Англия)
21:55
Бойко: «В этом году выиграть титул будет сложнее»
Бойко: «В этом году выиграть титул будет сложнее»
Украинская Премьер-лига
21:39
Экс-игрок «Шахтера» отказался от перехода в ОАЭ
Экс-игрок «Шахтера» отказался от перехода в ОАЭ
В Европе
21:22
Точечные замены от Де Дзерби помогли «Шахтеру» разгромить «Львов»
Точечные замены от Де Дзерби помогли «Шахтеру» разгромить «Львов»
Украинская Премьер-лига
20:57
Маркевич: «Если так дальше пойдет, то мы не будем обыгрывать и клубы из Косово»
Маркевич: «Если так дальше пойдет, то мы не будем обыгрывать и клубы из Косово»
Украинская Премьер-лига
20:33
Зинченко вернулся в расположение «Манчестер Сити»
Зинченко вернулся в расположение «Манчестер Сити»
Украинские легионеры
20:25
Все новости

Популярные новости

Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
26 июля 21:28
11
Украинка Марченко совершила одну из главных сенсаций ОИ-2020 в стрельбе из лука
Тема дня Украинка Марченко совершила одну из главных сенсаций ОИ-2020 в стрельбе из лука
Olympics Токио-2020
28 июля 13:40
6
Теперь официальный претендент. Ломаченко поднялся на первую строчку рейтинга WBO
Теперь официальный претендент. Ломаченко поднялся на первую строчку рейтинга WBO
Бокс Профессиональный бокс
27 июля 22:57
1
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Бокс Профессиональный бокс
25 июля 11:58
20
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Бокс Профессиональный бокс
23 июля 11:18
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
MMA
29 июля 18:52
2
Все новости