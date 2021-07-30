Бойко: «В этом году выиграть титул будет сложнее»

«Шахтер» готов навязать киевлянам серьезную борьбу

Денис Бойко / фото - ФК Динамо

Вратарь киевского «Динамо» Денис Бойко поделился ожиданиями от старта нового сезона УПЛ.

В этом году будет тяжело выиграть чемпионат, так как «Шахтер» очень хорошо усилился.

«Я так скажу: мы не должны и не будем смотреть на то, кто и как усилился. Мы отталкиваемся только от своей игры, как было в прошлом году. И в этом году тоже ничего не изменится. Нужно смотреть только на свою игру, на ее качество. Поэтому мы будем делать все возможное. Да, конечно, в этом году титул будет защищать намного тяжелее, чем добиваться его. Мы длительное время не были чемпионами, наконец-то ими стали и теперь будет еще тяжелее защитить титул».

Что можешь о новичках «Динамо» рассказать?

«Главный тренер определяет, кто ему нужен в команду. Но все ребята, которые пришли, считаю, соответствуют уровню «Динамо» и усилят нас, создав хорошую конкуренцию на своих позициях».

С Бесединым общался?

«Да, я переписывался с ним, спрашивал, как дела. На самом же деле, там и спрашивать особо нечего… И так понятно, что ему сейчас в первую очередь тяжело психологически, ведь Артем набрал неплохую форму. У него была до этого допинг дисквалификация, он почти год пропустил и сейчас опять длительный период восстановления. Наверное, это тяжело психологически. Мы желаем ему только скорейшего выздоровления, чтобы он быстрее к нам вернулся и помогал нам в чемпионате».

А ты, как самый старший в команде, будешь сейчас брать Рамиреса за шкирки и говорить ему «Ты понимаешь, что такое «Динамо»?! Это – традиции, победы!»

«Посмотрим! Так, конечно, не буду его прям за шкирки брать и рассказывать, что ему нужно делать. Каждый футболист, который приходит в «Динамо», должен понимать, что это за клуб и какие цвета он защищает. Это клуб с огромнейшей историей, думаю, любой – и иностранец, и наш – должен понимать, что это «Динамо», где большая ответственность за результат и все остальное».

Ранее Беньямин Вербич назвал главную звезду в киевском клубе.

Напомним, «Динамо» презентовало новую форму.