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Бразилия и Мексика стали последними участниками полуфинала ОИ-2020

Сборные Египта и Южной Кореи покинули турнир
Olympics Токио-2020
15:53
Бразилия и Мексика стали последними участниками полуфинала ОИ-2020
Фото - CBF

Завершились заключительные матчи полуфинала олимпийского турнира по футболу. Бразилия переиграла Египет, а Мексика разгромила сборную Респулики Корея.

В поединке между бразильцами и египтянами все решил единственный гол. Его еще до перерыва оформил Матеус Кунья.

Ли Дон Ген сумел сравнять счет, а после – даже оформить дубль. Однако игра корейцев в обороне оставляла желать лучшего. Она допустил шесть взятий своих ворот, один из которых – с пенальти. Гол Хван Ый Чжо в компенсированное время лишь сделал счет чуть менее разгромным.

Бразилия и Мексика вышли в полуфинал соревнований. Там команды встретятся между собой.

Олимпийские игры, четвертьфинал

Бразилия – Египет 1:0

Гол: Матеус Кунья, 37

Бразилия: Сантос, Нино, Диего Карлос, Арана, Дани Алвес, Дуглас Луис, Бруно Гимараэс, Антони (Малком, 65), Матеус Кунья (Паулиньо, 54), Ришарлисон (Габриэл Менино, 90), Клаудиньо (Рейньер, 65).

Египет: Эль-Шенави, Эль-Эраки (Ашур, 62), Галаль, Хамди, Эль-Фоту, Собхи, Хамди (Манси, 84), Мохамед (Махер, 84), Тавфик, Хегази, Райан (Мохсен, 62).

Предупреждения: Антони – Тавфик

Республика Корея – Мексика 3:6

Голы: Ли Дон Ген, 20, 51, Хван Ый Чжо, 90 – Мартин, 12, 54, Ромо, 29, Кордова, 39 (пен.), 63, Агирре, 84

Корея: Сон Бом Гын, Пак Чжи Су (Ким Чжэ У, 81), Соль Ен У, Чжон Тхэ Ук, Кан Юн Сон (Ом Вон Сан, 46; Ли Кан Ин, 73), Ким Дон Хен (Квон Чхан Хун, 46), Ким Чжин Я, Ли Дон Ген, Ким Чжин Гю (Вон Ду Чжэ, 46), Ли Дон Чжун, Хван Ый Чжо.

Мексика: Очоа, Эскивель, Монтес, Санчес, Ромо, Антуна (Лайнес, 72), Кордова (Бельтран, 73), Лоронья, Васкес (Ангуло, 80), Вега (Ангуло, 78), Мартин (Агирре, 78).

Предупреждения: Чжон Тхэ Ук, Кан Юн Сон, Вон Ду Чжэ – Васкес, Санчес, Ангуло
Сергей Стаднюк
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Теги

сборная Бразилии (футбол) сборная Мексики (футбол) сборная Южной Кореи (футбол) сборная Египта (футбол)

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