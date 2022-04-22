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Бронемашины с пасхальными подарками. Зозуля помогает ВСУ из Испании

Дополнительная броня нашим защитникам не будет лишней
Футбол Украинские легионеры
19:31
Бронемашины с пасхальными подарками. Зозуля помогает ВСУ из Испании
Роман Зозуля / фото - FootBoom
Украинский форвард испанской «Фуэнлабрады» Роман Зозуля в Facebook cообщил об отправке двух бронированных автомобилей в Украину на помощь ВСУ в борьбе с рашистами.




Также Роман поблагодарил всех, кто помог в организации, отметив в том числе экс-защитника «Шахтера» и «Барселоны» Дмитрия Чигринского.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков сказал, где проведет домашние матчи в Лиге наций национальная команда.
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Роман Зозуля

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