Зозуля: «Любовь – это, когда я захожу вечером в нашу с женой спальню, а она покупает дроны для наших защитников»
Бронемашины с пасхальными подарками. Зозуля помогает ВСУ из Испании
Дополнительная броня нашим защитникам не будет лишней
19:31
Роман Зозуля / фото - FootBoomУкраинский форвард испанской «Фуэнлабрады» Роман Зозуля в Facebook cообщил об отправке двух бронированных автомобилей в Украину на помощь ВСУ в борьбе с рашистами.
Также Роман поблагодарил всех, кто помог в организации, отметив в том числе экс-защитника «Шахтера» и «Барселоны» Дмитрия Чигринского.
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков сказал, где проведет домашние матчи в Лиге наций национальная команда.